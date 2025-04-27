Successos
Una topada amb un porc senglar a la T-203 del Catllar deixa un ferit menys greu
El conductor, policontusionat, va ser atès pel SEM i traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona
Un accident de trànsit provocat per un porc senglar va mobilitzar aquest dissabte a la nit diverses dotacions d’emergència al Catllar. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 23.16 h, alertant d’un xoc a la carretera T-203, dins del terme municipal.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions de bombers i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El vehicle va patir un impacte d'alta energia després de topar amb l'animal, cosa que va provocar que el conductor, un home de 27 anys, resultés policontusionat, amb diversos cops i lesions de caràcter menys greu.
Els sanitaris del SEM van atendre l'afectat al mateix lloc de l’accident i posteriorment el van traslladar a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Per la seva part, els Bombers van treballar en la desconnexió de les bateries del vehicle implicat i en la neteja de la calçada.