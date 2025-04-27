Successos
L'enxampen conduint sense carnet a Roda de Berà i intenta enganyar els Mossos intercanviant-se amb el copilot
El jove, de 23 anys, circulava a gran velocitat per l'AP-7 i va fugir de la patrulla que el volia aturar
Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 23 anys per conducció temerària, sense carnet de conduir i desobediència després que una patrulla el detectés circulant a gran velocitat per l'AP-7.
En el moment de l'arrest, a Roda de Berà, l'home s'havia canviat el lloc amb el copilot per fingir que no era ell qui conduïa. Els fets van passar divendres de matinada, cap a les 07.00 hores, quan el vehicle que duia el jove va passar a gran velocitat per l'autopista sentit sud per on eren els agents.
Això va iniciar una persecució que, segons han explicat aquest diumenge fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), no va fer que el conductor s'aturés. La patrulla va detectar que s'aturava en una àrea de servei de Roda i el van poder interceptar a prop d'allà.
Durant aquesta parada, sostenen els Mossos, l'home es va intercanviar el lloc amb el copilot per fer veure que no era ell qui conduïa. La policia catalana l'acusa també d'un delicte de desobediència.