Successos
Un cotxe bolca a Torredembarra i el conductor en surt il·lès
L'ocupant del turisme accidentat a l'N-340 ha pogut abandonar el vehicle pel seu propi peu
Un turisme va bolcar aquest dissabte a la nit al punt quilomètric 1178 de la N-340, al seu pas per Torredembarra. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 22.05 hores i es van desplaçar fins al lloc dels fets amb 4 dotacions.
Tot i que encara s'investiguen les causes de l'incident, les primeres hipòtesis apunten a que el cotxe podria haver patinat a causa de la presència d’aigua a la calçada.
Així i tot, el conductor va poder abandonar el vehicle pel seu propi peu i va resultar il·lès, rebutjant un traslladat hospitalari per part del Sistema d'Emergències Mèdiques.
Finalment, només va intervindre una dotació de Bombers, desconnectat les bateries del vehicle i netejant la via per restablir la seguretat del trànsit.