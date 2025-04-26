Societat
El poble més lleig de Tarragona segons la intel·ligència artificial
El municipi, d’uns 6.000 habitants, no és un habitual a les llistes de pobles més bonics de la província
Tarragona, coneguda pel seu patrimoni històric, els seus paisatges mediterranis i els seus encantadors pobles, també acull racons que no destaquen precisament per la seva estètica o atractiu turístic. Si bé la província compta amb llocs de gran bellesa com Siurana, Montblanc o Prades, n’hi ha un que, segons la intel·ligència artificial, no figura entre els més fotogènics de la regió: La Canonja.
Ubicat a un quart d’hora de Tarragona, La Canonja és un municipi que no és un habitual a les llistes de pobles més bonics de Tarragona. Així ho indica la IA, que explica que "la seva proximitat al complex petroquímic de la ciutat, un dels més grans d’Europa, li atorga una aparença industrial que, si bé és important per a l’economia local, no contribueix a l’encant paisatgístic del municipi".
Daniel Cabezas Ramírez
La Canonja, que disposa d'una població d’uns 6.000 habitants, és principalment un lloc de residència i feina, però no ofereix el mateix atractiu visual que altres pobles de la província. "El seu entorn està marcat per l’activitat industrial, fet que li dona un aire més funcional que pintoresc. A més, la seva arquitectura és majorment moderna i, sovint, manca dels detalls històrics que converteixen a altres pobles en destins turístics populars", manifesta la intel·ligència artificial.
Això sí, la IA exposa que, "encara que La Canonja no sigui un referent en termes de bellesa paisatgística, això no significa que no tingui el seu encant. Els veïns del municipi estan orgullosos de la seva comunitat i disposen de serveis adequats, festivitats locals i una vida tranquil·la lluny de la bullícia de la ciutat. Tanmateix, la seva proximitat a la gran àrea industrial de Tarragona no ajuda a que sigui percebut com un destí atractiu, i els turistes no visiten molt aquest municipi".