Sant Jordi
El Morell ‘fa poble’ per la diada de Sant Jordi
Unes poques paradetes, un pintacares i un drac van vestir ahir la rambla Pau Casals en un acte petit, però amb tota la tradició
Els llibres i les roses inunden durant Sant Jordi cada racó del país. Això es pot veure fins i tot en petits municipis com el Morell, que també es va vestir de gala per aquesta tradició. Ja fa més de vint anys que la rambla Joan Maragall acull paradetes i diversos actes per Sant Jordi. Així ho recorden el Josep Maria i la Montse, propietaris de la llibreria de l’Estanc. Aquest comerç, juntament amb floristeria Flors i Plantes del Morell van ser els primers a ocupar aquest espai durant Sant Jordi. En aquest temps, la tradició s’ha anat ampliant i ara també es poden veure altres taules de comerços locals i activitats pels més petits com un pintacares. Des de fa poc, el Drac del Morell també esdevé protagonista, però la seva figura en comptes d’atemorir la canalla els convida a deixar-li els seus xumets i ‘fer-se grans’. Tot i ser jove, els veïns del Morell asseguren que aquesta és una tradició «consolidada».
Però si hi ha una cosa que no ha canviat són les ganes de «fer poble», tal com detalla el Josep Maria. El seu negoci no és «una llibreria de fons», aclareix, i admet que molta gent «acaba baixant a Tarragona o Reus durant aquest dia». Tot i això, afirma que gairebé tots «fan una primera parada» a la rambla. El seu negoci no sempre va incloure la venda de llibres, però relata que «des que ho vam fer, sempre n’hem venut, i per Sant Jordi es nota encara més».
Redacció
Unes bones perspectives que també comparteix la Montse, qui estima que es poden vendre unes 800 roses en un dia com aquest. Tot i això, lamenta que «ara estan a tot arreu», apuntant que els supermercats i les escoles també en venen durant la diada. Tanmateix, la propietària reivindica l’alegria que generen aquests tipus d’actes al municipi. «És el dia de l’any que més gent veus passejant per la rambla», apunta.
Així ho corrobora també la Maria Dolors, veïna del poble, qui afirma que cada any celebra Sant Jordi «al meu poble», descartant baixar a altres poblacions més grans i apostant per «l’ambient familiar» que es genera al Morell. També s’expressa amb orgull el Toni, jove morellenc que aquest any s’encarrega del pintacares. «Està bé anar a altres llocs, però hem de treballar per fer bonic el nostre poble», declara.