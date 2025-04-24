Sant Jordi
Els més petits de Salou es fan seva la llegenda de Sant Jordi
La Diada es va tornar a celebrar a la Plaça de Sant Jordi on durant el matí els alumnes de les diferents escoles van ser els protagonistes
Salou va tornar a celebrar la Diada de Sant Jordi a la plaça que porta el nom del patró. I com ve sent tendència els últims anys, els grans protagonistes durant gran part de la jornada van ser els més petits. «Necessito una princesa de veritat!», cridava el contacontes de la llegenda, de la companyia Veus Veus Espectacles.
La Mei va ser escollida entre els seus companys de l’Escola Europa i ensenyava orgullosa la seva corona i faldilla. Els infants van ser partícips de la llegenda i se la van fer seva, fent màgia i transformant-se en cavallers i princeses. «Heu de bufar tots junts, ben fort, per a descongelar el llibre!». I els nens obeïen amb rialles.
Mentrestant, els adults passejaven i tafanejaven entre les diferents parades de la plaça. La gran majoria, al no haver-hi una llibreria a Salou, eren de diferents entitats culturals, socials i de partits polítics. «És un dia tradicional i molt bonic. També és una oportunitat per a donar-nos a conèixer i animar a la gent a que s’apunti a la nostra entitat», explicava Roger Amorós, president de l’Associació Cultural Tresmall. «Donar una rosa a algú amb la tradició que té darrere és molt bonic. És millor que el Dia dels Enamorats», afegia Amorós.
«Ni m’estreny ni m’afluixa»
La tornada a la plaça de Sant Jordi també era motiu de discussió. «M’agrada més. El Passeig és més turístic, però aquí és més acollidor i està més cèntric i fa més festa. La plaça de la Pau també està bé», expressava Pepita Ginovart, veïna de Salou. L’indret també estrenava la nova escultura anomenada ‘Un joc d’amor’.
«Sempre vinc. Si no me la regalen, me la compro jo mateixa. Ara, per mi és un sant més. Hi ha molts Jordis a la família. Però ni m’estreny ni m’afluixa», sentenciava Ginovart. La temporada turística ja ha arrencat. I per la plaça també hi havia visitants de fora vila.
«Nosaltres hem vingut amb l’Imserso. I és una festa molt bonica, festiva, que m’agrada. Des que no tinc marit sempre em regala la rosa el meu fill. Acostumem a anar a Barcelona, però enguany m’ho perdré», explicava Carmen Martínez, veïna de Viladecans. La jornada a Salou va acabar amb música i un correfoc infantil.