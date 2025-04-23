Laboral
UGT i CCOO registren la convocatòria de vaga a PortAventura World per l'1 i 2 de maig
La companyia espera reprendre en els propers dies el procés de negociació
Els sindicats UGT i CCOO han registrat aquest dimarts al departament de Treball de la Generalitat la convocatòria de vaga de treballadors de PortAventura World per als dies 1 i 2 de maig, aprovada en assemblea pels empleats dissabte passat, 19 d'abril, han informat a EFE fonts d'UGT.
Els sindicats criden els treballadors a dues jornades de vaga, el pont de maig, després de l'aturada de dissabte, que va ser secundada pel 80 % de la plantilla i va obligar al complex d'oci de Salou i Vila-seca a suspendre la venda d'entrades i les reserves d'hotel per a aquell dia.
El parc va obrir les seves portes amb només algunes atraccions obertes, com Dragon Khan, Shambhala, Furius Bacus, Silver River o Street Mission.
Les seccions sindicals d'UGT i CCOO a PortAventura World consideren que la vaga de dissabte «va ser un gran èxit i la propera de l'1 i 2 de maig també ho serà». Els treballadors es van concentrar a l'entrada per on accedeixen els treballadors.
La vaga va ser convocada després d'un període de «negociacions infructuoses» amb la direcció i dues mediacions al Departament de Treball per «aconseguir un conveni digne».
Entre les demandes dels convocants destaquen un increment salarial, una millora de les condicions laborals quant a càrregues de treball o horaris, un augment de la plantilla i una definició dels llocs de treball per evitar la sobrecàrrega.
Davant la notificació de convocatòria de vaga els dies 1 i 2 de maig, fonts de PortAventura World han indicat a EFE que l'empresa «respecta el dret fonamental de vaga dels seus treballadors i continua treballant a aconseguir un acord, en línia amb el seu ferm compromís amb el diàleg amb la representació legal de les persones treballadores».
«La companyia reafirma la seva voluntat de continuar amb el procés de negociació, que es reprendrà en els propers dies i confia a arribar a un acord beneficiós i sostenible per a totes les parts com més aviat millor», afegeixen des del resort.
No obstant això, PortAventura World assegura que els dies 1 i 2 de maig «el parc operarà amb els mateixos estrictes estàndards de seguretat de sempre, sota la supervisió de personal capacitat i qualificat per a això».