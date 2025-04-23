Diari Més

Judicial

Jutgen l’home acusat d'asfixiar la seva parella sentimental a Salou el juliol de 2023

Fiscalia demana 21 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i l’acusació particular eleva la pena a 30

L'home acusat de matar la seva parella en un hotel de Salou el juliol de 2023 a l'inici del judici a l'Audiència de Tarragona.

L'home acusat de matar la seva parella en un hotel de Salou el juliol de 2023 a l'inici del judici a l'Audiència de Tarragona.ACN

ACN

L’Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dimecres l’home acusat de matar la seva parella sentimental el 2 de juliol de 2023 en un hotel de Salou. Fiscalia demana 21 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i l’acusació particular, que representa la família de la víctima, eleva la petició a 30 anys. La defensa nega totes les acusacions i en sol·licita l’absolució. 

Segons el ministeri públic, l’investigat va estrangular la dona amb el cable elèctric d’una planxa de cabells perquè no acceptava la ruptura produïda el mateix dia dels fets després que es discutissin. El judici, amb jurat popular, està previst que s’allargui fins al 30 d’abril. En la primera sessió, ja ha declarat la mare de la víctima.

