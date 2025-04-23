Tecnologia
Dos joves creen una aplicació mòbil per connectar la gent per sortir de festa a Salou
L’aplicació Vente, permet veure qui més sortirà una nit concreta a un mateix local, descobrir esdeveniments i conèixer tota l'oferta d'oci nocturn
Dos joves de la demarcació han unit forces per posar en marxa una nova aplicació mòbil que ja està disponible a l’App Store d’Apple. Es tracta de Vente, una app pensada per connectar joves amb ganes de gaudir de l’oci nocturn a Salou.
L’aplicació destaca per la seva interfície senzilla i intuïtiva: els usuaris poden indicar quin dia tenen previst sortir i a quin local pensen anar. Això els permet veure qui més té plans per sortir aquell dia al mateix lloc. A més, l’app també mostra ofertes i informació sobre esdeveniments especials organitzats per cada establiment.
Els creadors defineixen la seva proposta així:
«Vente és l’app ideal per als que sempre busquen alguna cosa a fer. Només has de posar la data i el lloc on penses sortir, i Vente et mostra qui més hi serà. A més, pots descobrir els esdeveniments i les ofertes que tenen llocs com clubs i discoteques en aquests dies. És la manera més fàcil de planejar la teva sortida i conèixer gent que té els teus mateixos plans. Perfecta per quan no saps què fer, però sí que vols que sigui una cosa divertida.»
Els impulsors d’aquest projecte són l’Alejandro, un jove cambrilenc conegut a xarxes com @Batmito_, i l’Alexander. Tots dos han desenvolupat i llançat l’aplicació per iOS, i preveuen que aviat també estigui disponible per a dispositius Android.
Per donar a conèixer l’app, han engegat una campanya publicitària misteriosa: han enpaperat els voltants de discoteques i locals d’oci nocturn amb cartells que convida els joves a descobrir Vente. A les xarxes socials, els creadors han aclarit que, de moment, l’aplicació només funciona a Salou, però no descarten expandir-la a altres ciutats en un futur si té bona acollida.
El vídeo de llançament publicat a TikTok ja acumula gairebé 70.000 visualitzacions i més de 3.000 “m’agrades”, tot indicant que l’interès per aquesta iniciativa no para de créixer.