Platges
Port Tarragona inicia l’aportació de sorra anual a la platja de la Pineda
Els treballs de dragatge començaran aquest dimecres i s’allargaran uns quinze dies
Port Tarragona iniciarà aquest dimecres les tasques de reposició de sorra a la platja de la Pineda. Es farà una aportació de 100.000 m3 de sorra, que s’extraurà d’un banc situat al sud de l’espigó del Racó de la Pineda. Els treballs tindran una durada màxima de 15 dies, de manera que la platja quedarà a punt per a l’inici de la temporada turística.
Aquesta aportació de sorra s’emmarca en un contracte de dos anys que té un pressupost total de 2,8 milions d’euros (IVA inclòs). Es tracta d’una mesura ambiental compensatòria temporal per la prolongació del dic de Llevant. La futura construcció del contradic de Ponent permetrà una estabilització definitiva, de manera que ja no es requeriran noves aportacions.
Els treballs per a la reposició de sorra van començar a principis de mes amb la instal·lació de les canonades que transportaran els sediments fins a la platja. Aquest dimarts, 22 d’abril, ha arribat al recinte portuari la draga Idun R, que serà l’encarregada de dur a terme els treballs d’extracció de material del banc de sorra. El vaixell és propietat de Rohde Nielsen, empresa guanyadora del contracte per a l’aportació de sorra per als anys 2025 i 2026. Es tracta d’una draga de succió en marxa i calat reduït -4 metres- que té l’opció de descarregar per comporta inferior o impulsant el material amb canonada.
Serà dimecres quan la draga Idun R s’ubiqui dins de la zona autoritzada, una àrea de 21 hectàrees situada al sud de l’espigó del Racó de la Pineda, i comenci els treballs. Els sediments arribaran impulsats a través de la canonada a la platja on seran repartits finalment per maquinària terrestre. Es preveu que les tasques de dragatge i recol·locació de sorra s’allarguin uns 15 dies, de manera que la platja quedarà a punt just abans de l’inici de la temporada turística.
Protecció de l’entorn natural
Un dels objectius pel Port de Tarragona és vetllar per l’entorn natural en tots els seus àmbits d’actuació, especialment en el que es refereix a les obres. Per aquest motiu, a més de complir amb les mesures ambientals requerides per norma, fa un pas més enllà i aplica uns controls propis i específics en aquesta obra.
El dragatge s'efectua en una zona propera a la «ZEPA marina Illes Columbretes - Delta de l'Ebre», que forma part de Xarxa Natura, i es prendran totes les mesures per evitar l'afectació de les actuacions sobre els enclavaments de flora marina i sobre les aus, principalment.
Una de les mesures principal serà controlar la qualitat del dragatge i de les aigües. Dins de les mesures ambientals de competitivitat en estratègies marítimes, s’utilitzaran sonars i submarinistes per controlar que el dragatge no malmeti la flora de la zona, poblada de Cymodocea nodosa, una alga fanerògama marina inclosa en el llistat d'espècies silvestres de protecció especial.
A més, el Port de Tarragona realitzarà controls diaris i formació específica al personal per albirament o detecció de rastre de la tortuga babaua, una espècie en risc que se sap de la seva presència en altres platges del litoral tarragoní.