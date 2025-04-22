Societat
Èxit rotund de la Fira Medieval de Creixell
L'edició d'enguany s'ha convertit en una de les més multitudinàries i valorades fins ara
La XI edició de la Fira Medieval de Creixell ha tancat les seves portes amb un èxit sense precedents, convertint-se en una de les edicions més multitudinàries i valorades fins ara. Durant els dies 19 i 20 d’abril, el municipi es va transformar en un autèntic escenari medieval, acollint milers de visitants vinguts d’arreu del territori per viure una experiència única i inoblidable.
Els carrers de Creixell es van omplir d’ambient festiu, color i tradició, amb una programació variada que va captivar públic de totes les edats. Les actuacions musicals de Taraska i la Cobla Mitja Lluna van fer vibrar l’ambient amb melodies que transportaven al passat, mentre que les exhibicions de circ i dansa tribal amb Sylvatika Tribe van meravellar els més curiosos i atrevits.
Com a gran novetat d'enguany, la plaça del Mirador va acollir Groove de Mar - Creixell, un espai on la música moderna i la gastronomia es van unir per crear una atmosfera vibrant i diferent. Durant el cap de setmana, el Mirador va estar ple, omplint-se de vida, música i bon ambient. DJs en directe, tapes, vins i cerveses van fer les delícies dels assistents, culminant amb una sessió molt especial a càrrec de Miqui Puig, que va punxar vinils i va posar ritme a un vermut únic que va fer ballar i brindar a tothom.
Els productes artesanals i les degustacions de menjar van ser també grans protagonistes d’un cap de setmana que ha deixat una empremta inesborrable entre els assistents. La qualitat i varietat de l’oferta artesanal ha estat molt ben valorada, destacant-se com una de les millors dels darrers anys.
La valoració general per part del públic ha estat altament positiva, tant per l’organització com per la riquesa cultural de l’esdeveniment. Els organitzadors, Kosmo Eventus i l’Ajuntament de Creixell, celebren que la Fira s’hagi consolidat, un any més, com una cita imprescindible del calendari festiu i cultural del territori.
Amb la mirada posada ja en la propera edició, Creixell continua reafirmant el seu compromís amb la cultura, la història i les tradicions que ens connecten amb les nostres arrels.