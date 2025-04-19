Laboral
Els treballadors de PortAventura anuncien noves jornades de vaga
Les aturades estan previstes per l’1 i 2 de maig, coincidint amb el 30è aniversari del parc i un dels períodes de més afluència de visitants
PortAventura World ha obert portes aquest dissabte malgrat la jornada de vaga dels treballadors. La manca de personal ha comportat que només quatre atraccions hagin obert a primera hora: Shambala, Dragon Khan, Street Mission i Furius Baco.
Segons fonts del parc, la xifra podria variar al llarg del dia en funció dels empleats que es presentin a treballar, també en el cas de la restauració i els espectacles.
«Abans-d'ahir vam comprar l'entrada en línia i ahir en arribar a l'hotel ens van explicar que tindríem una sèrie d'inconvenients. Va ser una sorpresa per a nosaltres, en cap moment ens van avisar», ha lamentat Asier Alonso, un dels visitants. Per la seva part, l'assemblea de treballadors ha decidit tornar a convocar vaga l'1 i 2 de maig.
En diferents punts d'accés al parc hi ha cartells informatius en quatre idiomes alertant que en la jornada d'aquest dissabte les atraccions, els espectacles i la restauració es poden veure afectats per la vaga convocada pels treballadors, que demanen millores laborals en un nou conveni col·lectiu.
A primera hora, només havien obert quatre atraccions: Shambala, Dragon Khan, Street Mission i Furius Baco. Cap al migdia, fonts del parc indicaven que també hi havia operatives altres atraccions com Silver River Flume, Tutuki Splash, Wild Buffalos, Carrusel o la Serpiente Emplumada.
En un comunicat, l'empresa ha assenyalat que respecta el dret fonamental de vaga i que continua treballant «per assolir un acord». També ha afirmat que el ressort opera amb personal «capacitat i qualificat» i «amb els mateixos estàndards de seguretat de sempre».
Alhora, apunta que el parc operarà «amb normalitat» a partir de diumenge i ha lamentat «les molèsties que s'hagin pogut ocasionar». Per la seva part, els sindicats han titllat de «temeritat» l'obertura del parc durant aquesta jornada i ha xifrat en un 80% el seguiment de l'acció.
Davant la convocatòria de vaga, el parc va suspendre la venda d'entrades per dissabte, així com les noves reserves d'hotels. En la mateixa línia, no s'han venut entrades a taquilla i per accedir al recinte només es podia fer amb entrada anticipada. Arran de l'acció sindical, els visitants poden demanar el retorn dels seus diners o modificar el dia de la seva visita, si bé fonts de PortAventura no han concretat quantes peticions s'han fet.
Diversitat d'opinions
Els clients han reaccionat de manera diferent davant la reducció de l'atractiu del parc. Per exemple, Aitor Unzaga, que ha vingut de Mallorca, ha lamentat que no hi hagués el 100% de l'oferta, però prefereix veure «el got mig ple» i ha trobat «bé» l'experiència.
Per la seva banda, David, que ha vingut de València amb la família, ha canviat el dia i tornarà demà per gaudir de PortAventura. També des de la capital del Túria ha arribat Misha per passar el cap de setmana i amb els amics han volgut «aprofitar» per veure «on es pot pujar», tot i que els han ofert canviar la data o reemborsar-los els diners.
Una altra de les visitants que no ha alterat el seu plàning ha estat l'Emily, que ha vingut des de França amb la família aquests dies de Setmana Santa: «No hem pensat canviar el nostre horari», ha reconegut i provaran de pujar «a les atraccions obertes».
D'altra banda, hi ha qui com la Verónica (procedent de Peñíscola) provarà d'accedir a les instal·lacions i en funció de «si es pot gaudir o no hi ha res obert, òbviament, reclamarem». Ella ha explicat que no va saber que hi havia una vaga de treballadors fins aquest divendres al matí i «en 24 hores canviar plans és una mica difícil».
En la mateixa línia s'ha trobat Aser Alonso, que ha vingut amb els nens i els avis des de Sant Cugat del Vallès a passar el cap de setmana, i ja a l'hotel els van informar que hi hauria «una sèrie d'inconvenients». Tot plegat, «va ser una sorpresa», perquè assegura que no li ho van notificar en la reserva en línia. Alonso ha criticat que és «un inconvenient» la manera de reclamar i ha dit que se senten «desemparats».
Nova convocatòria de vaga coincidint amb el trentè aniversari del parc
Paral·lelament, aquest matí s'ha celebrat una assemblea de treballadors a un dels accessos de la plantilla, on s'han concentrat mig miler d'empleats. Així, s'ha acordat convocar dues noves jornades de vaga, en aquesta ocasió, els dies 1 i 2 de maig. No només es tracta d'un pont, sinó que també coincideix amb el trentè aniversari del parc.
Està previst que els sindicats comuniquin la decisió de l'assemblea de treballadors al departament de Treball aquest dimarts i que s'obri un nou procés de mediació. Durant la cobertura de la vaga, els mitjans de comunicació només han pogut accedir a la zona de la Mediterrània.