Laboral
Vaga a PortAventura: els sindicats preveuen un seguiment del 80% i alerten de riscos
Els empleats titllen de «temeritat» l'obertura del parc d'atraccions i reclamen la millora de les condicions laborals
Uns 500 treballadors de PortAventura s'han concentrat aquest dissabte a un dels accessos per a empleats del parc d'atraccions per reclamar millores en les condicions laborals i un nou conveni col·lectiu. El secretari general de la secció sindical UGT PortAventura, Paco López, creu que la convocatòria de vaga tindrà un seguiment d'un 80%.
En aquesta línia, ha titllat de «temeritat» l'obertura del parc d'atraccions. «El parc farà el ridícul. Alguns càrrecs i treballadors, als que han amenaçat, vindran a treballar. Aquest percentatge no podrà atendre dignament els clients, serà qui sortiran més malparats avui», ha afegit. Aquest dissabte al matí hi ha prevista una nova assemblea de treballadors on es plantejaran noves accions i mobilitzacions.
La mobilització reivindica «dignificar el conveni», ha defensat López. També ha definit que «no és admissible» amb una empresa que «té beneficis i és el motor econòmic del territori, des del punt de vista turístic» ofereixi sous «per sota del salari mínim». El sindicalista ha carregat contra la companyia per «incomplir la llei de forma sistemàtica», però «ho judicialitza, paga i segueix incomplint». Per això, ha exigit que aturin aquesta manera de fer.
López considera que els visitants que vagin a PortAventura aquest dissabte «desaprofitaran el dia i, a més, correran un risc», ja que «es pot provocar un accident, perquè portaran les atraccions persones que no estan capacitades».
En aquest sentit, la delegada sindical CCOO al parc d’atraccions, Mari Luz Guillamón, ha explicat que han vist «molts responsables de departament d’oficines recollint roba operativa». Tot i això, ha indicat que desconeix si «faran d’informadors o d’amagat prepararan entrepans».
D’altra banda, el secretari general de la secció sindical d’UGT ha concretat que en la mediació, duta a terme la setmana passada, PortAventura els va oferir «engrunes» i ha defensat que els treballadors van posar damunt la taula «vuit punts bàsics». López ha precisat que van concentrar el gruix de les reivindicacions «per intentar desbloquejar la vaga», però, segons ha dit, la proposta de la companyia «empitjorava les seves condicions».
Més mobilitzacions
El secretari general de la secció sindical d’UGT ha avançat que si l’empresa no canvia la seva postura seguiran les protestes de la plantilla. En aquest sentit, ha apuntat en accions emmarcades en la jornada del Primer de Maig, coincidint amb el 30è aniversari del parc d'atraccions, encara que ha matisat que la decisió de més mobilitzacions sortirà dels treballadors.