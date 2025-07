Salou i Vila-seca esperen que els inversors del Hard Rock segueixin endavant

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

Els alcaldes de Salou i Vila-seca asseguren que no els consta que els inversors del complex turístic Hard Rock vulguin abandonar el projecte, malgrat que la Generalitat ha elevat la fiscalitat dels casinos del 10 % al 55 %, i esperen, amb cautela, que s'aprovi el pla director urbanístic (PDU) per engegar-lo.

«Una vegada aprovada la fiscalitat, no hem rebut cap comunicació d'oposició per part de l'empresa promotora, així que crec que aquest tema ja no representa cap obstacle. Després de tant temps esperant, si no s'han cansat fins ara espero que puguin aguantar uns mesos més. No tenim constància que estiguin valorant abandonar», assegura a EFE l'alcalde de Salou, Pere Granados.

El seu homòleg a Vila-seca, Pere Segura, es mostra més caut i diu a EFE que «el canvi de fiscalitat suposa dir-los als inversors que en comptes de pagar-ne un n'hauran de pagar sis, i això afectarà al seu compte d'explotació i pot fer que es plantegin si els surten els números o no. El risc ha augmentat, evidentment, i veurem en les properes setmanes o mesos en què desemboca».

En aquesta línia, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, va subratllar dilluns en un acte a la cambra de comerç de Tarragona que el Govern dona suport al projecte, però va advertir que la seva continuïtat depèn ara dels promotors després de l'augment de la fiscalitat, derivat de l'acord d'investidura entre el PSC, els Comuns i ERC.

El pla urbanístic, pendent d'aprovació

Un altre punt que s'ha de resoldre és el pla director urbanístic, que abans de ser aprovat per la Generalitat ha de tenir també el vistiplau del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Salou i Vila-seca, organisme que regeix els terrenys de tots dos municipis on està previst el complex.

«Estem pendents del PDU, que calculo que s'aprovarà una vegada tinguem el pressupost de la Generalitat», diu l'alcalde de Salou, que reclama «celeritat i compromís» perquè els promotors no es cansin.

«Quan un inversor decideix apostar per un territori, les administracions públiques hem de posar-li-ho fàcil. La inversió és la que genera riquesa, ocupació i oportunitats. És l'única manera de progressar», afegeix Granados.

El PDU fa anys que està estancat, de manera que l'alcalde de Vila-seca considera que el plantejament que es va licitar al seu moment «ja no és viable a dia d'avui».

«Les condicions del contracte han canviat -comenta Segura- i crec que més que pensar en l'aprovació definitiva del pla director urbanístic, estem en la fase de saber què vol el promotor i si hi ha possibilitat d'acord o no».

Llocs de treball directes

El projecte del Hard Rock contempla un hotel amb un casino, un altre hotel dirigit per PortAventura, una avinguda comercial outlet gestionada per Value Retail, la mateixa empresa de la Roca Village (Vallès Oriental) o Las Rozas Village (Madrid), i equipaments per albergar congressos i concerts.

«Generarà ocupació i riquesa. Parlem de 2.000 llocs de treball directes en una primera fase i uns 5.000 indirectes. A més, ajudarà a desestacionalitzar la temporada turística, ja que vénen amb el compromís d'operar els 365 dies de l'any. És un motor econòmic necessari per a Salou i per a tota la zona», assegura Granados.

Així ho veu també l'alcalde de Vila-seca: «És un projecte que entén el turisme com una indústria i, per tant, que ha de tenir activitat tot l'any. En una destinació com la nostra, fortament estacionalitzada, un projecte com aquest suma perquè ens aporta una oferta comercial que no tenim i grans esdeveniments culturals que enriqueixen la nostra proposta turística. Diversifica i potencia la destinació per convertir-lo, d'una vegada per sempre, en una indústria de l'oci que genera ocupacions de qualitat durant dotze mesos a l'any».