Més presència policial a Salou per Setmana Santa per reforçar la seguretat

L'Ajuntament de Salou ha activat un dispositiu especial per Setmana Santa per garantir la seguretat al municipi. Davant la gran afluència de visitants prevista, la Policia Local reforçarà el nombre d’agents desplegats als carrers, amb especial atenció a les zones de major concentració de persones, com els passeigs marítims, les platges, les urbanitzacions i el nucli antic. En concret, es preveu una mitjana de més de 50 agents diaris, repartits en torns de matí, tarda i nit.

A més, es duran a terme controls preventius als accessos principals del municipi, amb l’objectiu de garantir una mobilitat segura, evitar aglomeracions i detectar conductes de risc o infraccions que puguin alterar la convivència.

També s’intensificarà la vigilància per prevenir i actuar davant conductes incíviques, la celebració de botellons, amb la voluntat de preservar l’ordre públic i garantir un entorn agradable i amable per a tothom.

El l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha valorat molt positivament aquest reforç, afirmant que «Salou és un municipi acollidor i segur, i continuarem dedicant tots els esforços necessaris per garantir que veïns i visitants puguin gaudir d’un entorn tranquil i de qualitat, especialment durant les seves vacances». A més, ha afegit que «la seguretat és una de les prioritats del govern municipal, i per això es treballa durant tot l’any per adaptar els dispositius als moments de més activitat al municipi».

Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Dominguez Sàez, ha remarcat que «tot està preparat perquè tant els salouencs com els visitants puguin gaudir d’unes vacances tranquil·les i segures».

Amb aquest dispositiu especial, Salou referma el seu compromís com a destinació turística familiar de referència, posant l’accent en la qualitat de vida, la seguretat, el civisme i la bona convivència.