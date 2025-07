Crema un camió que transportava fruites i verdures a l'AP-7 a la Canonja

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Cinc dotacions de Bombers de la Generalitat s'han activat aquesta matinada de divendres per un incendi d'un camió a l'AP-7 al seu pas per la Canonja. L'avís el van rebre a les 00.49 hores i es van desplaçar fins al quilòmetre 252,8.

Allí van localitzar un camió on estava cremant el remolc frigorífic, que transportava fruites i verdures. El vehicle pesant estava aturat al voral i no afectava a la circulació. El foc es va anar estenent fins afectar també completament la tractora, fet que va comportar que, finalment, es tallés la via per poder dur a terme les tasques d'extinció. Els ocupants van poder sortir pel seu propi peu il·lesos.

L'incendi del vehicle també va afectar un matolls del voral de l'AP-7. Cap a les 03.48 el van donar per extingit i els bombers van retornar al parc després de netejar la calçada.