El Morell busca vigilants locals

Les sol·licituds per formar part de la borsa de vigilants es poden presentar fins al 13 de maig.

L’Ajuntament del Morell ha obert una convocatòria per a la formació d’una borsa de vigilants locals, a través d’un concurs oposició lliure, per al cos de Guàrdia Municipal.

Les persones que, finalment, en formin part podran ser proposades per al seu nomenament no permanent si es produeix alguna baixa, renúncia voluntària, necessitat de substitució, vacant sobrevinguda o altres necessitats de personal.

Entre les funcions de les persones que aspirin a aquesta convocatòria, custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals; ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació; participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis; o vetllar pel compliment de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals; a més de patrullar per tot el terme municipal; atendre tots els avisos d’alarma d’equipaments, instal·lacions i béns de titularitat municipal; o formular denúncies per infraccions a les normes de circulació i ordenar la retirada de vehicles, si s’escau, entre moltes altres.

Entre els requisits, ser ciutadà espanyol i haver complert 18 anys, tenir una alçada mínima d’1,55 m les dones i 1,65 m els homes, no haver estat condemnat per cap delicte o conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà). El procés constarà de diverses proves selectives, que van des d’una prova de coneixements de la llengua catalana a una prova psicotècnica, passant per una prova cultural, una de coneixements específics sobre la plaça a proveir, aptituds físiques o una prova mèdica. Totes elles, de caràcter obligatori i eliminatori.

Pel que fa a la retribució, serà de 26.558,98 euros anuals bruts en catorze pagues, i l’horari laboral podrà ser, en funció de les necessitats del servei, en horari de matí, tarda, caps de setmana i/o festius.

Les sol·licituds es poden presentar fins dimarts 13 de maig (inclòs) ja sigui presencialment, al registre general de l’Ajuntament del Morell, o bé telemàticament, identificant-se amb certificat digital a la Seu electrònica de l’Ajuntament del Morell. També a la Seu electrònica es poden consultar les bases de la convocatòria, on s’especifiquen tots els detalls.