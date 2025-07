L’Ajuntament d’Altafulla redueix l’endeutament previst per al 2025 al 24%

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El ple de l’Ajuntament d’Altafulla sotmetrà a aprovació una modificació de crèdit del pressupost municipal per a l’exercici 2025 amb l’objectiu de finançar inversions prioritàries per al municipi. Aquesta modificació es farà mitjançant suplements de crèdit i crèdit extraordinari, finançats principalment amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, evitant així recórrer a nous préstecs.

La proposta del regidor d’Hisenda, que compta amb l’informe favorable de la Intervenció Municipal, inclou un canvi destacat en el finançament d’una sèrie d’inversions que inicialment estaven previstes amb càrrec a endeutament. Amb aquest canvi, un total de 1.292.400 euros en actuacions com la remodelació de la plaça dels Vents, millores al camp de futbol i a la piscina infantil, instal·lació de plaques solars al CEIP la Portalada, o la construcció de nous nínxols al cementiri, es finançaran amb recursos propis del consistori.

Amb aquesta decisió, les actuacions previstes en el Pla d’inundacions es continuaran duent a terme i es finançaran amb càrrec al romanent de tresoreria, de manera que no caldrà recórrer al préstec de 800.000 euros previst inicialment.

Això permetrà reduir el percentatge d’endeutament de l’Ajuntament sobre els ingressos corrents a 31 de desembre de 2025, que se situarà en el 24%, millorant així els indicadors de salut financera del municipi. Aquest percentatge podria ser fins i tot inferior a les acaballes de l’any.

Segons ha destacat el regidor d’Hisenda, Dani Franquès, aquesta operació permetrà mantenir l’estabilitat econòmica, complir amb els requisits de la normativa estatal i alhora donar resposta a necessitats urgents i estratègiques per a Altafulla, sense comprometre el futur financer del consistori.

Un cop aprovada inicialment la modificació de crèdit, s’obrirà un període d’informació pública de quinze dies per tal que es puguin presentar al·legacions. Si no se’n presenta cap, l’acord quedarà aprovat definitivament.