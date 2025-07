Salou s’oposa a l’intermodal de Vila-seca i reclama recuperar l’estació central

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

La picabaralla dins l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona per la ubicació de la futura estació intermodal compta amb un nou contendent. Pere Granados, alcalde de Salou, reclama recuperar el projecte de l’estació central de 2001, planificada a uns terrenys a prop de l’Aeroport de Reus.

Així, l’alcalde salouenc es desmarca del projecte de construir aquest equipament a Vila-seca, tal com està previst. Granados considera que aquest emplaçament suposa «un greu error històric» que «no respon a cap criteri funcional, ni logístic ni territorial».

En aquest sentit, Granados comparteix opinió amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, tot i que aquest vol ubicar l’estació al seu terme municipal, tal com preveu el Pla d’Ordenació Urbana Municipal. Per a Granados, però, «la millor opció implica connectar directament el tren amb l’aeroport, per donar un servei ràpid i còmode pels viatgers».

El batlle recorda que «moltes ciutats espanyoles i europees estan invertint per acostar les infraestructures ferroviàries als aeroports» i considera que la demarcació està «desaprofitant una oportunitat clau per articular la mobilitat».

Cal destacar que, tot i estar al terme municipal de Vila-seca, l’estació intermodal planificada es troba en una cruïlla entre aquest municipi i el de Reus. De fet, aquesta proposta es troba a uns cinc quilòmetres de distància de l’estació central que vol recuperar el batlle salouenc. Aquest projecte va arribar a estar adjudicat l’any 2009 com una segona fase de l’estació del Camp de Tarragona, però les obres van aturar-se el 2010.

El Corredor Mediterrani

La futura estació no és l’única infraestructura que genera discrepàncies entre els municipis del Camp de Tarragona. Pere Granados també critica «l’oposició dels dirigents polítics del poble veí» –Vila-seca– al fet que Salou pugui connectar-se amb el Corredor Mediterrani.

El batlle salouenc reclama la connexió «de només dos quilòmetres» amb el ramal que ve de Tarragona per tal que «Salou s’integri plenament» a l’estructura ferroviària de doble ample. De fet, ja fa anys que Granados reclama aquesta connexió al Ministeri de Transports. El projecte de la intermodal permetria connectar Vila-seca al Corredor del Mediterrani.

Per tot, el batlle considera que la planificació ferroviària «ha anat cap enrere» i assegura que «Salou continuarà treballant per una solució moderna, funcional i coherent amb el territori i amb les necessitats reals de mobilitat».

La Generalitat vol consens

Mentre diferents municipis del Camp de Tarragona diuen la seva sobre la ubicació de la futura estació, la Generalitat de Catalunya es limita a refermar «la necessitat de comptar amb el màxim consens possible del territori». Així ho va declarar la consellera d’Economia, Alícia Romero, en una visita al Bon Dia de la Cambra de Tarragona.

Romero assegura que «s’estan estudiant totes les opcions tècnicament». «Estem segurs que entre tots trobarem la millor opció possible entre tots», declarava, apel·lant a la «generositat» dels alcaldes. «Fins i tot és sa que hi hagi diferents opinions», afegia.