El Morell ja està preparat per celebrar Sant Jordi

El Morell ja ho té tot a punt per celebrar la diada de Sant Jordi al carrer. Enguany, el cartell és una imatge que s'inspira en geometries de l'art japonès realitzada per l’estudi morellenc Pàkaru.

Com a novetat, aquest 2025 hi haurà una rambla florejada, amb flors de Sant Jordi elaborades per l’artista morellenca Teresa Gallego. «D’aquesta manera guarnim el punt neuràlgic de la festa i el vestim de gala per un dia molt especial», explica el regidor de Cultura i festes del consistori morellenc, Miquel Roig.

A més, matí i tarda, el Drac del Morell estarà a la rambla i la canalla podrà portar-li els seus xumets. Tot plegat, sense oblidar les tradicionals parades de roses i llibres.

La jornada començarà durant el matí, quan la canalla més petita, l’alumnat de la Llar d’infants Dolça del Morell, visitarà la Biblioteca Montoliu per gaudir d’un contacontes sobre la història de Sant Jordi. També al matí, infants i joves de l’escola Ventura Gassol i de l’institut El Morell ballaran sardanes davant del Teatre Auditori, en una iniciativa de l’Associació Cultural i Sardanista del municipi.

Al migdia, com és habitual i en un acte tancat al públic, alumnat de l’institut participarà en una lectura de poemes que organitza cada any la regidoria d’Ensenyament. «Ja s’ha convertit en una tradició, i l’espai del jardí de l’Ajuntament és un escenari excepcional per a aquesta activitat literària», reivindica Èrika Moreno, responsable de l’àrea.

Ja a la tarda hi haurà sardanes amb la Cobla Principal de Tarragona, a les 17 hores i davant del Teatre Auditori, en una cita organitzada des de l’Associació Cultural i Sardanista del Morell. La biblioteca també sortirà al carrer i instal·larà un punt informatiu a la rambla de 17 a 19 hores. La quitxalla tindrà un reclam per aturar-se a la rambla, més enllà dels llibres, amb el pintacares amb temàtica de Sant Jordi que s’hi instal·larà de 17 a 20 hores. I el punt final a la jornada, com en els darrers anys, el posarà l’encesa del Drac del Morell, a càrrec de l’Associació Cultural Embruix.