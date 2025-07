Torredembarra rebrà més de 400 vehicles en la nova edició del Motorshow

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El diumenge 27 d’abril, Torredembarra celebrarà la tercera edició del Motorshow, una jornada dedicada al món del motor que preveu reunir més de 300 vehicles i 100 motocicletes. L’activitat està organitzada per l’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Turisme i Comerç, amb la direcció tècnica de l’equip Motorshow i la col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.

L’esdeveniment, pensat per a un públic ampli que inclou tant entusiastes del motor com famílies, inclourà l’exhibició de vehicles modificats (clàssics, esportius, americans, tuning, 4x4, entre d’altres), així com demostracions de drift, stunt i conducció tot terreny. Aquesta edició amplia l’espai d’activitats, que es distribuirà per diversos punts del municipi: la plaça del Castell, l’aparcament de Mañé i Flaquer, l’avinguda de Sant Jordi, el carrer de la Begònia i el carrer de la Riera de Gaià.

Entre les novetats més destacades, hi ha la incorporació d’un circuit de drift, on participaran pilots com Marc Blanco (subcampió d’Espanya en categoria semi-pro), Hicham Thaina, Atila i Javi Nieves. També s’habilitarà una zona específica per a demostracions amb vehicles 4x4 en un circuit extrem de més de 5.000 m².

A més, el Motorshow oferirà una zona infantil amb inflables, circuit de karts, trikes i simuladors de conducció. També hi haurà 13 estands comercials, 3 foodtrucks i una barra de bar. Els visitants podran signar sobre un vehicle exclusiu, habilitat per recollir les firmes del públic assistent.

La regidora de Turisme i Comerç, Jovita Baltasar, ha destacat que «des de l’Ajuntament apostem per esdeveniments com el Motorshow perquè contribueixen a dinamitzar el municipi, atreuen visitants i ofereixen un retorn positiu al comerç local. És una activitat molt completa que uneix oci, motor i promoció econòmica».