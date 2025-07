Ni a Tarragona ni a Vila-seca: Granados vol que l'estació central se situï junt a l'aeroport de Reus

Recreació virtual de com s’espera que quedi la nova estació intermodal.Cedida

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou reivindica la necessitat de tornar al plantejament original del pla de planificació ferroviària de l’any 2001, que situava l’estació central junt a l’aeroport de Reus, a la seva part sud. Així ho ha expressat, aquest dimarts, l’alcalde de Salou, Pere Granados, que ha qualificat de «greu error històric» l’emplaçament previst per a l’estació central intermodal.

«Salou sempre ha defensat la millor opció per als usuaris del ferrocarril i de l’Aeroport de Reus, i aquesta passa per connectar directament el tren amb l’aeroport, per donar un servei ràpid i còmode pels viatgers», ha afirmat Granados. Segons l’alcalde, el canvi d'ubicació «no respon a cap criteri funcional, ni logístic ni territorial», sinó més aviat un retrocés respecte a la planificació inicial.

Granados ha recordat que moltes ciutats europees i espanyoles estan fent inversions milionàries per acostar les seves infraestructures ferroviàries als aeroports, mentre que al nostre territori «es desaprofita, un cop més, una oportunitat clau per articular la mobilitat de manera intel·ligent».

En aquest sentit, Pere Granados també reclama la connexió directa amb el Corredor Mediterrani: «Un cop més defensem la connexió de només dos quilòmetres amb el ramal que ve de Tarragona, per tal que Salou s’integri plenament a l’eix ferroviari del Corredor Mediterrani, en direcció Nord i sud, i amb doble ample: ibèric i europeu», malgrat l’oposició dels dirigents polítics del poble veí.

Finalment, Pere Granados ha lamentat que, lluny d’avançar, la planificació ferroviària «ha anat cap enrere», i ha assegurat que Salou «continuarà treballant per una solució moderna, funcional i coherent amb el territori i amb les necessitats reals de mobilitat».