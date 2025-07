Presó per a un dels quatre detinguts per la mort d'un home apunyalat en una baralla a Roda

Passeig de la Barquera de Roda de Berà, on va morir un home apunyalat.

Publicat per ACN

El jutge del Jutjat d'Instrucció número 8 del Vendrell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a una de les quatre persones detingudes amb relació a la mort d'un home dissabte passat, apunyalat en el transcurs d'una baralla a Roda de Berà.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els quatre individus han passat aquest dimarts a disposició judicial, i el jutge ha acordat per als altres tres llibertat amb mesures cautelars de retirada de passaport, prohibició de sortida del territori i a disposició del jutjat sempre que se'ls requereixi. La causa està oberta per un delicte d'homicidi o d'assassinat dolós consumat. El tipus concret es concretarà a mesura que avanci la instrucció.

Les detencions es van fer dilluns. Els fets van tenir lloc pels volts de les dues de la matinada de dissabte a diumenge al passeig de la Barquera de Roda de Berà. Els Mossos van rebre l'avís per part de la Policia Local que hi havia una persona ferida per arma blanca. Quan els agents del cos català van arribar al lloc dels fets, la víctima ja havia perdut la vida.