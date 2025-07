Infinitum inicia la transformació del camp de golf Hills per consolidar-se com un referent

Infinitum, el resort residencial privat de luxe situat al cor de la Costa Daurada, ha iniciat un ambiciós projecte de renovació del camp de golf Hills, amb l’objectiu de situar-lo entre els millors d’Europa. Les obres, dirigides per l’arquitecte Dave Sampson de European Golf Design, es desenvoluparan en dues fases: la reforma dels últims nou forats es durà a terme entre gener i agost de 2025, i la dels primers nou forats, de gener a agost de 2026.

El camp Hills, dissenyat per Alfonso Vidaor i inaugurat el 2008 al costat de Lakes, compta amb 18 forats i viurà una transformació total que inclou modificacions significatives en el traçat i una aposta clara per la sostenibilitat.

Entre els canvis més destacats, el forat 10 s’allargarà de 120 a 150 metres i reubicarà els tees per protegir el nou aparcament. Els forats 15 i 16 invertiran el sentit del joc per millorar el recorregut i fer-lo més atractiu pels jugadors, mentre que el forat 18 comptarà amb un nou green en forma d’illa, envoltat d’aigua, que representarà un repte estratègic i un impacte visual únic.

La reforma també implica una reducció de bunkers per facilitar el manteniment i millorar el flux de joc, com en el cas del forat 12, on se n’eliminaran vuit. A més, es substituirà la gespa actual de les fairways per Bermuda 419, una varietat més resistent i eficient en el consum d’aigua. Al voltant dels bunkers s’introduirà la gespa Zoysia, molt més sostenible i adaptada al trànsit de jugadors.

Segons Joaquín Mora Bertrán, director general adjunt de Golf, Beach Club i F&B a Infinitum: «Es tracta d’una transformació històrica, amb la qual volem oferir una experiència de joc òptima als nostres golfistes, alhora que reforcem el nostre compromís amb la sostenibilitat».

Un referent del golf europeu en expansió

Infinitum consolida així la seva posició com un dels grans destins de golf d’Europa. Recentment, ha acollit per primera vegada el prestigiós circuit escandinau, donant el tret de sortida a una sèrie de tres tornejos que reuneixen els millors talents emergents del continent. Aquest esdeveniment se suma a l’exitosa trajectòria del resort com a seu de competicions d’alt nivell, com les disputades als camps de Ruins i Lakes —aquest darrer també reformat el novembre de 2024.