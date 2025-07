Comencen les obres a l’Estadi Municipal de Vila-seca

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Vil-aseca ha iniciat les obres de remodelació l’Estadi Municipal, corresponents a les fases 1 i 2. Les obres van ser adjudicades a finals de l’any 2024 per un import de 5.000.163,90 euros (IVA inclòs), el qual engloba la construcció de l’edifici de les grades, el camp de futbol 1 i part de l’edifici dotacional.

De fet, fa tot just uns dies que el Ple Municipal va aprovar una modificació de crèdit del pressupost per 1 milió d’euros per a les fases posteriors, que inclouran la construcció de la pista d’atletisme, 2 camps de futbol i tot l’edifici dotacional. En conjunt, es tracta d’unes obres, iniciades ara fa 2 anys, que tindran un cost final d’uns 17 milions d’euros i que s’estan executant en diverses anualitats.

En conjunt, el projecte de transformació de l’Estadi Municipal preveu construir dos nous camps de futbol amb graderies, una pista d’atletisme homologada que envoltarà l’actual camp de futbol, una nova pista poliesportiva, tres pistes de tennis i sis de pàdel, així com circuits per córrer, un rocòdrom, elements de gimnàstica a l’aire lliure i els corresponents edificis de serveis, vestuaris, gimnàs i restauració.