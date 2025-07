Luna Negrín es corona a Salou com a Miss RNB Espanya 2025

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Teatre Auditori de Salou (TAS) va ser, ahir al vespre, l’escenari d’una vetllada emocionant i plena de nervis: la gran final del certamen Miss RNB Espanya 2025, que va proclamar Luna Negrín, representant de Madrid, com la nova reina de la bellesa espanyola. El títol de primera finalista va ser per a Anabel Merillas, de Segovia, i la segona finalista va ser Maira Díaz, de València.

Passades les 22:15 h, la salouenca Anna Tena va obrir la gala interpretant Never Enough, una actuació musical molt ben rebuda pel públic, majoritàriament familiars i amics de les 50 aspirants a Miss Espanya.

El presentador Juan Delgado va conduir una nit plena de màgia, on les candidates van desfilar per un escenari decorat amb cura i els logotips d’Alannia Hotels i Salou.

Després de la presentació del jurat, format per 13 membres, les concursants van fer una coreografia col·lectiva, van desfilar en banyador i van ser valorades no només per la seva bellesa, sinó també per les seves qualitats personals i socials.

El jurat, el passat dijous, havia tingut l’oportunitat de conèixer les candidates en entrevistes prèvies, on també es van presentar els projectes socials de cada una. El projecte més destacat ha estat el de Maira Díaz (València), centrat en la visibilització i integració de les persones sordes.

Les participants, que van tenir l’oportunitat de conèixer diferents indrets del municipi i visitar algunes entitats socials, també han estat reconegudes amb distincions en diferents àrees, com les proves classificatòries de Beach Fashion (Sevilla), Multimedia (Salamanca), Talento (Màlaga), Top Model (Palència), Turisme Alannia (Segovia) i Turisme Salou (Bizkaia), en una aposta per la diversitat de qualitats i capacitats.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Salou, Pere Granados, que va agrair a l’organització de Miss RNB Espanya haver escollit Salou per acollir tant la final femenina com la masculina.

El batlle va destacar que Salou és un municipi «amable, hospitalari, compromès amb el benestar i la qualitat de vida», i va remarcar que aquest certamen valora «no només l’exterior sinó també els valors i la bellesa interior de les candidates». L’alcalde va lliurar un pin amb l’escut de Salou als organitzadors com a símbol del seu agraïment i per fer-los ambaixadors del municipi.

Finalment, després d’una espectacular desfilada en vestit de nit, les votacions del jurat van deixar un auditori en tensió. El moment culminant va arribar amb la proclamació i imposició de la banda per part de l'alcalde i la corona per part d'Elisabeth Lecker, de Luna Negrín com a Miss RNB Espanya 2025. La jove representarà Espanya pròximament al certamen internacional Miss Supranational a Polònia.

Com a novetat d'enguany, també s'ha escollit ja la Miss Supranational 2026. El títol ha estat per a Nelly Maryniuk, representant de Palència, que tindrà l’oportunitat de preparar-se amb temps per portar el nom d’Espanya als escenaris més prestigiosos del món de la bellesa.