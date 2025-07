Surt a licitació l’actualització del projecte del Teatre Auditori de Torredembarra

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Torredembarra ha tret a licitació l’actualització del projecte bàsic i executiu de l’edifici del Teatre Auditori. El projecte original, redactat per l’estudi d’arquitectura Xavier Climent i datat el 2007, necessita ser revisat i actualitzat per tal de poder reprendre i finalitzar unes obres que es troben aturades des de fa diversos anys.

Fins al moment, les actuacions executades inclouen principalment l’estructura, els tancaments, les cobertes i les divisions interiors de l’edifici. Ara, amb aquesta licitació, es busca redactar un nou projecte que actualitzi l’existent, d’acord amb les normatives vigents i les necessitats específiques d’un equipament cultural d’aquestes característiques. L’import màxim de la licitació és de 82.713 € (IVA inclòs).

L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha destacat que «amb aquest projecte podrem tenir les xifres clares del cost real per finalitzar el Teatre Auditori i, d’aquesta manera, planificar les passes següents per fer-lo realitat i buscar les vies de finançament necessàries per a la seva execució completa».

Els interessats poden presentar les seves ofertes fins al 28 d’abril, a les 23.59 h.

Aquest pas representa un impuls decisiu per avançar cap a la posada en funcionament d’un equipament cultural llargament esperat pel municipi i per la ciutadania.