Obre el tram del carrer de Lleida de Torredembarra després de les obres d’urbanització

Imatge de com ha quedat el carrer Lleida de Torredembarra després de les obres.Ajuntament de Torredembarra

Les obres d’urbanització del tram del carrer de Lleida comprès entre la plaça de Catalunya i el carrer de Pere Badia han finalitzat aquest divendres, 11 d’abril, i el carrer torna a estar obert a la circulació. El projecte ha estat impulsat per l’Ajuntament de Torredembarra amb una inversió de 250.430,17 € i finançat parcialment amb una subvenció de 175.000 € de la Diputació de Tarragona.

Aquesta actuació ha tingut com a objectiu principal millorar la connexió urbana d’aquest tram amb la nova urbanització de la plaça de Catalunya, tot unificant-lo amb els carrers de Pere Badia, Girona i el passeig Miramar, tant pel que fa als paviments com al mobiliari urbà.

L’obra ha inclòs la reforma de la cruïlla amb el carrer del Mercat, la millora de les voreres per fer-les més accessibles, la instal·lació de nou mobiliari urbà, la renovació completa del clavegueram i la creació de noves canalitzacions per a aigües pluvials, així com la millora de la xarxa d’enllumenat públic. També s’hi ha incorporat nou arbrat urbà de baix manteniment.

Modificacions en la circulació de vehicles

Amb l’obertura del carrer, s’han introduït modificacions en la circulació de vehicles. Concretament, s’ha canviat el sentit de circulació del carrer del Mercat, que es dirigeix cap al carrer de Lleida. Un cop a la cruïlla, els vehicles poden girar a l’esquerra per pujar pel carrer de Lleida en direcció al carrer de Pere Badia, o bé girar a la dreta per dirigir-se cap a la plaça de Catalunya.

Passat Setmana Santa, es presentarà un informe a la propera reunió de la Taula de Mobilitat del municipi, amb propostes sobre modificacions en la circulació de diversos carrers. Aquest informe inclou la modificació de la circulació del carrer de Ferran de Querol, que serà totalment de baixada (des de Pere Badia fins al pg. Miramar).

L’alcalde, Vale Pino, ha valorat positivament la finalització d’aquest projecte: "Tot i els petits retards provocats per la meteorologia, estem molt satisfets amb el resultat final. Aquesta reforma del carrer de Lleida representa una millora clara en termes d’accessibilitat, mobilitat i qualitat urbana. Sabem que les obres sempre generen molèsties, i per això vull agrair sincerament la paciència i comprensió del veïnat i dels comerços de la zona. Ara tenim un carrer més integrat, més amable i amb millors serveis per a tothom".