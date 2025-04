L’aparcament per a autocaravanes de Joan Fuster de Salou torna a estar operatiu

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’àrea d’aparcament per a autocaravanes, ubicada al carrer Joan Fuster de Salou, al costat de l’estació de tren, ja està operativa per acollir els visitants que arriben al municipi durant aquest període de Setmana Santa.

Aquest espai, habilitat amb el suport dels fons europeus Next Generation, ofereix una alternativa adequada per al turisme en autocaravana, un model de viatge en creixement. Amb una capacitat per a 70 vehicles, l’aparcament està format per terra compactada i disposa d’enllumenat mitjançant fanals solars telegestionats.

El cost d’estacionament és d’1 euro per hora i 6 euros per 24 hores. Tot i que l’espai no disposa de serveis específics ni vigilància, sí que ofereix una opció pràctica i accessible per als visitants que viatgen amb aquest tipus de vehicle.

Des de l’Ajuntament s’ha reforçat la senyalització tant de l’accés com dels voltants, per indicar clarament que es tracta d’un espai exclusiu per a autocaravanes. Així, no està permès l’estacionament de turismes ni de vehicles amb remolc, com caravanes.

Salou va ser un dels primers municipis del litoral de la Costa Daurada en oferir una zona específica per a autocaravanes, donant resposta a la demanda d’aquest tipus de visitants i afavorint un model turístic més sostenible, responsable i respectuós amb el medi ambient.