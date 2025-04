Condemnen a 10 anys de presó l'home que va matar el seu pare de 81 anys al Catllar el 2023

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Tarragona ha condemnat a deu anys de presó l’home que va matar el seu pare de 81 anys al Catllar el 2023. El jurat popular el va declarar culpable per unanimitat el passat 7 de març després de la celebració del judici.

En la sentència, la magistrada estima l’eximent incompleta per alteració psíquica i drogoaddicció i alcoholèmia en la pena de deu anys. També li imposa deu anys de llibertat vigilada i abonar les costes processals. Fiscalia demanava dinou anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i deu anys de llibertat vigilada mentre que la defensa en va sol·licitar l’absolució i subsidiàriament sis mesos de presó per un homicidi imprudent.

En la resolució de l’Audiència Provincial, la jutgessa argumenta que concórrer la conducta dolosa, «almenys a títol de dol eventual». «Així, la intenció de l'acusat de matar el seu pare ha resultat plenament acreditada en el judici per la naturalesa dels actes desenvolupats pel mateix», sosté. A més, afegeix que l’acusat va clavar cops amb força de forma reiterada al seu pare al cap. La sentencia també recull que el condemnat va proferir expressions als agents dels Mossos d’Esquadra en les que reconeixia que «mataria el seu pare i que acabaria a la presó».

A la vegada, els membres del jurat van considerar que existia traïdoria en el veredicte de culpabilitat. El tribunal «identifica» a l'acció de l'acusat la concurrència de la traïdoria: «El condemnat es va aprofitar de les circumstàncies objectives, espacials, en què es trobava el seu pare, assegut en una cadira contra la paret mentre ell estava davant; i de les circumstàncies subjectives del pare, el qual tenia una mobilitat reduïda, era menys fort que ell, i tenia una edat avançada; per colpejar-lo reiteradament, sense possibilitat que pogués repel·lir els cops», resumeix.

Pel que fa a les circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, la magistrada indica que ha quedat acreditada que el condemnat tenia la condició de consumidor d'alcohol i cocaïna en el moment dels fets, així com «l’afectació» que s'hauria produït a les seves capacitats volitives. També, sosté, va quedar acreditat l'existència d'un trastorn d'estrès posttraumàtic de desenvolupament, «uns trets concrets», els quals afectaven «l'afectivitat i la conducta de l'acusat».

«Tant el consum de llarga durada, crònic, de cocaïna com d'alcohol; com els trets propis del trastorn d'estrès posttraumàtic de desenvolupament, van permetre a les forenses determinar que l'home va tenir les seves facultats volitives afectades el dia dels fets, de forma lleu, i fins i tot moderada», argumenta en la resolució.

Respecte a l’atenuat de confessió sol·licitada per la defensa, tal com van declarar els membres del jurat, no va quedar provat que reconegués els fets ni que col·laborés amb els Mossos d’Esquadra. «El reconeixement per part de l'acusat, apreciat pel jurat, va ser un reconeixement parcial i buscat pel benefici propi; motiu pel qual no va ajudar l'Administració a aclarir els fets», resumeix.

10 anys de presó i 10 de llibertat vigilada

Segons la jutgessa, durant l’agressió no hi va haver un «únic cop» sinó que el condemnat va colpejar la víctima «múltiples» vegades. Aquests cops van provocar la mort de la víctima. Es tracta d’una acció «absolutament desproporcionada als problemes previs que podia haver tingut el mort i que ja s’ha reflectit en l’eximent incompleta de la responsabilitat criminal» manifesta. Així mateix, indica, que la mort es va produir uns dies més tard de l’agressió, fet que va suposar un increment del «patiment» de la víctima. «No obstant això, no és proporcionat imposar una pena màxima; quan l’acusat va actuar assumint la mort del seu pare, però sense buscar-la directament», sentència la jutgessa.

«La graduació de la culpabilitat, estimant acreditat que va cometre els fets sota un dol eventual, ha de tenir un reflex penològic; i considero oportú que això es tradueixi a imposar la pena de deu anys de presó», argumenta la magistrada, qui afegeix que la pena està «ajustada» a totes les circumstàncies objectives i subjectives, agreujants i atenuants que van envoltar els fets -l'alleujament, l'agreujament per cometre els fets sobre el pare, l'atenuació pels trets psiquiàtrics i toxicològics que presentava l'acusat, la durada de l'agressió i el grau de culpabilitat amb què es va cometre-.

Quant a la responsabilitat civil, en aquest cas, no s’ha demanat cap indemnització. Tot i que el fiscal van demanar-ne una que s’enfilava 42.135,06 euros per a un familiar de la víctima, el qual no la reclamava.

Fiscalia demanava 19 anys de presó

Fiscalia va mantenir les peticions inicials de penes de presó. En concret, dinou anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i deu anys de llibertat vigilada. Per contra, la defensa va sol·licitar l'absolució i, subsidiàriament, una pena de sis mesos de presó per un homicidi imprudent.

Els fets

En la seva declaració, l’acusat va reconèixer que havia donat bufetades al seu pare durant una discussió el 15 de juliol de 2023. L'investigat va declarar que havien estat poques i que van ser les que els veïns van enregistrar en un vídeo. En la seva intervenció, també va al·legar que havia consumit droga adulterada, per la qual cosa, va dir que no recordava gaire més de l’agressió, ja que, segons ell, es va quedar adormit fins que van arribar els Mossos. A més, va afirmar que havia discutit amb el seu progenitor perquè maltractava els gossos.