Les candidates a Miss RNB Espanya omplen de color el Passeig Jaume I de Salou

El Passeig Jaume I de Salou va ser ahir l’escenari d’un matí vibrant amb la desfilada de les 52 candidates a Miss RNB Espanya 2025. Amb vestits vermells i grocs, en homenatge a les banderes catalana i espanyola, les aspirants van desfilar sota l’atenta mirada de l’estàtua de Jaume I. L’acte va incloure la imposició de bandes, presidida per l’alcalde Pere Granados i amb la presència d’Elisabeth Laker, Miss RNB Espanya 2024.

El certamen vol anar més enllà dels estereotips de bellesa, promovent la vocació social de les candidates, que presenten projectes solidaris vinculats a la salut mental, la inclusió social, la infància tutelada o la protecció del medi ambient. Granados va destacar el compromís d’aquestes joves amb la societat, més enllà de la seva formació i elegància.

Les candidates traspassen els límits de la bellesa tradicional: són estudiants, emprenedores i voluntàries que busquen ser referents més enllà de la passarel·la. La final del certamen tindrà lloc aquest dissabte al Teatre Auditori de Salou, amb la presència de destacades autoritats i amb emissió per streaming, on es coronarà la representant espanyola per a competicions internacionals.