Impulsen una nova càtedra de sostenibilitat i innovació turística a Salou i la Costa Daurada

Salou acull la nova Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la Universitat Rovira i Virgili (URV), un programa finançat per la Diputació de Tarragona, en marxa des de fa uns mesos, que lidera un equip multidisciplinari de Geografia, Empresa i Història de l'Art de la universitat.

Els primers projectes impulsats són el concurs SouvenirART, amb l'artesania com a «element diferenciador» de l'oferta turística, accions de sostenibilitats per a hotels i càmpings, o la definició d'experiències nàutiques i d'inclusives en aliança amb l'Escola Nàutica Costa Daurada, Impulsa Igualtat o la International Social Tourism Organisation. La Càtedra treballa per fer que la destinació Costa Daurada sigui «referent, pionera i exemplar».

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha explicat que la càtedra sorgeix «de la idea de crear un espai de recerca, d'innovació i xarxa» per posicionar l'activitat turística des d'una perspectiva acadèmica i científica, i generar coneixement i «molt rigor» per impulsar la destinació Salou – Costa Daurada com un referent de «sostenibilitat, qualitat i innovació».

La Càtedra promourà la competitivitat de la destinació de Salou i la Costa Daurada des d'una «plataforma de coneixement i transferència» de les últimes tendències en turisme al món. Granados ha reivindicat que la indústria turística «és una de les més importants del territori i necessita aquesta aportació del coneixement», ja que té un impacte transversal en la resta d'indústries i sectors.

L'alcalde ha recordat que Salou rep dos milions de visitants que tenen un consum de productes i activitats locals que seria molt difícil «d'exportar». «Consumeixen tot el que produïm. Fem una exportació interna al nostre territori. Imaginem que tot el que consumeixen els noranta i escaig milions de visitants que té l'estat espanyol, ho haguéssim d'exportar als seus països», ha descrit el batlle. «Per tant, el turisme genera moltíssima riquesa i, sobretot, fa valer la transmissió de valors culturals», ha afegit.

El rector de la URV, Josep Parallés, ha recordat que la universitat participa en 23 càtedres d'empresa actualment, de diversos àmbits de coneixement, i ha defensat que «era important tenir-ne una en un àmbit específic com és el de turisme». Pallarés ha assenyalat «l'impacte» que la recerca genera en la societat i s'ha parlat de com es pot millorar l'experiència turística del visitant a la vegada que es fa el mateix amb la qualitat de vida del resident. També l'alcalde de Salou i el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona han destacat aquest concepte perquè la qualitat de vida del resident afecta directament la qualitat de l'experiència del turista, com ha dit Eduard Rovira.

Destinació innovadora, sostenible, accessible i intel·ligent

La nova càtedra és dirigida per la professora de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV Marta Nel·lo. Compta amb finançament del Patronat Municipal de Turisme de Salou i de 30.000 euros de la Diputació de Tarragona, dins del marc del conveni entre l'ens provincial i la URV per finançar activitats de la càtedra. L'equip d'investigadors ocuparà un espai del rehabilitat Xalet Fort.

Les línies d'investigació que estan en marxa són l'anàlisi de l'artesania com un element diferenciador, la sostenibilitat ambiental dels hotels i càmpings, la comunicació de les bones pràctiques ambientals, i l'accessibilitat i la inclusivitat de l'oferta turística a la Costa Daurada. Actualment, s'estan desenvolupant iniciatives concretes en col·laboració l'Escola Nàutica per dissenyar experiències de turisme blau accessible i el 16 de maig se celebrarà el concurs SouvenirART, «que ha tingut una gran acollida», i en el qual s'ha interpel·lat als artistes, creatius i artesans locals per repensar el concepte de souvenir. «Tothom quan viatja s'endú alguna cosa d'allí on ha passat uns dies i el 'souvenir' és una forma d'interpretar l'experiència i la relació que té el visitant amb el lloc», ha dit Nel·lo.

Tota la feina feta en aquest primer any es transmetrà al sector i la ciutadania en una jornada el de maig, a Salou, amb el títol Turisme, 360 graus. Innovació i aliances per al futur del sector. Serà un punt de trobada d'investigadors de turisme d'Espanya, directors de càtedra de turisme de l'AMT Sol i Platja i professionals de turisme del sector privat i públic.