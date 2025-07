Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Un motorista va resultar ferit greu diumenge al vespre després de patir un accident a la Canonja. Els fets van passar a les 21.45 hores a l'avinguda de la Pineda.

Segons explica el cos de Bombers de la Generalitat, el conductor va caure amb la seva moto en un accident on només hi va haver un vehicle implicat. Bombers va activar dues dotacions terrestres per donar suport sanitari al Sistema d'Emergències Mèdiques. El SEM va traslladar al ferit amb pronòstic greu fins a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.