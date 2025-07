La Mostra de Ranxets 2025 reparteix més de 2.000 platets a Torredembarra

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La plaça de les Remendadores del Jardins de Cal Bofill es va omplir aquest diumenge amb motiu d’una nova edició de la Mostra Ranxets, l’essència de la cuina torrenca. La jornada, que oferia degustacions a un preu de 5 euros per platet, va registrar una gran afluència de públic i un ambient immillorable. En total, es van servir 2.040 platets, superant àmpliament els 1.512 de l’any passat.

El públic assistent va poder gaudir d’un total de set platets de Ranxets elaborats per establiments i professionals de la restauració local: Cal Silver; Àlex Segú (cuiner); La Ona Livorno; Las Palmeras; Òxid Restaurant; Ristretto Catering; i Bodega Bon Vi.

L’ambient festiu es va completar amb l’actuació musical itinerant del grup By the Way Dixie.

La regidora de Turisme i Comerç, Jovita Baltasar, ha valorat molt positivament la jornada assegurant que estan «molt satisfets amb la resposta de la ciutadania. Hem aconseguit superar les xifres de l’any passat i consolidar la Mostra com una cita imprescindible per posar en valor la nostra cuina tradicional. Els Ranxets són part de la nostra identitat com a poble, i amb aquest tipus d’activitats aconseguim apropar-los a tothom, grans i petits».

Des de la Regidoria de Turisme i Comerç es destaca la importància de continuar apostant per la promoció gastronòmica local i la col·laboració del sector de la restauració torrenca, clau per a l’èxit de la mostra.