Salou inaugura la transformació de l'avinguda Carles Buïgas

S’ha inaugurat, aquest dissabte al vespre, la segona fase de la transformació de l’avinguda Carles Buïgas de Salou. El nou tram s'ha remodelat amb l'objectiu de convertir aquest eix comercial i turístic en un espai pensat per a les persones, «on la natura, la història i l’art dialoguen amb l’entorn».

L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Salou, Pere Granados, amb la participació de la subdelegada del Govern espanyol a Tarragona, Elisabeth Romero, la directora territorial de Treball, Maria del Mar Giné, així com representants institucionals, judicials, policials, associacions i regidors, tècnics municipals. L'hereu i les pubilles també han integrat la comitiva.

Després de descobrir la placa commemorativa i s'ha recorregut els 580 metres del nou tram, entre els carrers Murillo i Torremolinos.

Durant el recorregut, s’han visitat els 16 medallons encastats al paviment —obra de les artistes Teresa Felip i Ester Ferrando—, que ofereixen una mirada artística i educativa a la història de Salou. També s’ha posat en valor el mural de Felip, que fa una interpretació gràfica dels moments clau del passat del municipi, així com la nova escultura de Xevi Bayona, formada per tubs d’acer il·luminats, que actua com a fita urbana i homenatge a l’enginyer Carles Buïgas.

Una avinguda pensada per a conviure i afavorir el benestar col·lectiu

Les obres, iniciades el novembre de 2023, han tingut un pressupost global de 5,6 milions d’euros, dels quals 3 milions provenen dels fons europeus Next Generation. L’actuació ha duplicat l’espai destinat als vianants, passant de 4.500 a 9.500 metres quadrats, prioritzant l’ús social i comercial amb una plataforma única, vegetació mediterrània i mobiliari urbà integrat.

Un dels canvis més rellevants és la notable reducció del trànsit motoritzat, especialment d’autobusos —més de 200 al dia—, fet que ha comportat una millora significativa de la qualitat ambiental i acústica de l’espai, incidint positivament en el benestar dels veïns i visitants.

Millores ambientals, estètiques i tecnològiques

La remodelació ha inclòs una nova xarxa de drenatge amb calaixos soterrats i reixes dobles que evitaran acumulacions d’aigua, aprofitant-la en un futur per al reg mitjançant un dipòsit situat al Parc de la Ciutat. També s’ha renovat l’enllumenat amb tecnologia LED de baix consum i canvi cromàtic, i s’ha implantat paviment tintat per millorar l’estètica general.

A més, s’han instal·lat bancs, papereres, jardineres, leds integrats al paviment que simulen semàfors, i càmeres de videovigilància, reforçant la seguretat, el confort i la millora de l’experiència del visitant.

Art, memòria històrica i paisatge mediterrani

L’obra artística «Un passeig per la història de Salou» és un dels elements identitaris del projecte. Els 16 medallons granítics recullen episodis significatius del passat local, des de la formació geològica del territori fins a la contemporaneïtat. La selecció vegetal, amb més de 90 arbres i 400 margallons, reforça la connexió amb l’entorn natural i la pineda de la Masia Catalana, aportant valor paisatgístic i ambiental.

Un model de ciutat més sostenible

L’alcalde Pere Granados ha subratllat que «la renovació de l’avinguda Carles Buïgas representa un pas decidit cap a un model de ciutat més humà, amable, sostenible i cohesionador. Hem transformat un eix viari intens en un gran espai per al gaudi, la convivència, el benestar i el comerç local».

Granados també ha destacat que aquesta transformació urbana «contribueix a la desestacionalització turística i a oferir una nova centralitat activa tot l’any, millorant el benestar de la ciutadania i l’experiència del visitant».

Per la seva banda, la subdelegada del govern de l'estat a Tarragona, Elisabeth Romero ha recordat que «la reforma de l’Avinguda de Carles Buïgas és un exemple clar i inspirador de com els fons europeus, ben gestionats, poden esdevenir eines reals de transformació urbana amb una mirada de futur. No estem parlant només d’una actuació urbanística, sinó d’un nou model de ciutat que posa les persones al centre de les polítiques públiques».

També ha referenciat que aquesta avinguda «no és només una via de comunicació; és una artèria vital per al municipi i un símbol del dinamisme turístic i comercial que defineix Salou. Amb aquesta transformació, fem un pas decidit cap a una ciutat més accessible, més verda i més cohesionada, on la qualitat de vida, la sostenibilitat i la convivència són pilars essencials».

Ha conclòs dient que des del Govern d’Espanya «continuarem donant suport a iniciatives com aquesta, que connecten la inversió pública amb les necessitats reals de la ciutadania i que contribueixen a construir un present millor i un futur més prometedor per a tothom».