Mare Nostrum Cup Easter Salou acollirà 9.500 esportistes de 19 països

Ahir a la tarda, la seu del Patronat Municipal de Turisme de Salou va acollir la presentació oficial del torneig Mare Nostrum Cup Easter, un dels esdeveniments esportius més destacats de la Costa Daurada i una de les competicions de futbol base més importants d’Europa.

El torneig reunirà 488 equips de 19 països, que disputaran 1.100 partits repartits en 55 camps de futbol, amb una previsió de més de 40.000 pernoctacions i un total de 9.500 esportistes participants, molts d’ells acompanyats per les seves famílies. Unes xifres que consoliden l’esdeveniment com un motor clau per a la desestacionalització del turisme a Salou i al conjunt de la Costa Daurada.

L’acte va comptar amb la presència d’autoritats locals, representants dels municipis col·laboradors, entitats esportives, membres de l’organització i representants del sector empresarial.

Albert Viñas, CEO i fundador de la Mare Nostrum Cup, va agrair el suport institucional i va subratllar que un 76% dels equips participants repeteixen edició, un fet que «evidencia la solidesa i prestigi del torneig».

Viñas també va destacar les mesures implementades en favor de la sostenibilitat: «Hem eliminat les ampolles de plàstic i apostat per fonts d’aigua a les instal·lacions. A més, hem prescindit del paper: tota la informació s’ofereix a través de la nostra aplicació mòbil».

També va remarcar l’aspecte solidari de l’esdeveniment, ja que els beneficis d’aquesta edició es destinaran a l’Associació Contra el Càncer de Tarragona.

La presidenta de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré, va obrir el torn de parlaments posant en valor l’impacte d’aquest tipus d’esdeveniments: «Aquest torneig ens ajuda a desestacionalitzar els 365 dies de l’any. Som una destinació preparada, amb grans inversions en allotjament. Sense el turisme esportiu, no podríem assolir els nostres objectius».

Per la seva banda, l’alcalde de Salou, Pere Granados, va voler destacar la magnitud i l’impacte del torneig: «Estem parlant del major esdeveniment esportiu que acollim. És tan gran que utilitza no només les instal·lacions públiques i privades de Salou, sinó també les d’altres municipis del territori».

Granados va subratllar l’esport com a eix estratègic per impulsar un model de turisme actiu, familiar i sostenible durant tot l’any, i va recordar que els tornejos Mare Nostrum generen més de 15 milions d’euros anuals d’impacte econòmic, amb 80.000 pernoctacions i més de 1.800 partits disputats.

També va destacar la implicació de clubs i entitats locals com el Club Esportiu d’Handbol de Salou, així com la vocació social i ambiental del torneig.

Com a línia estratègica de futur, Granados va apostar pel cicloturisme com a nou motor de desenvolupament turístic sostenible: «La província de Tarragona té unes condicions increïbles per al cicloturisme, però cal que ens ho creguem de debò».