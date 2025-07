Jordi Salvat analitza la política torrenca amb ‘Pensaments’

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Els anys més convulsos de la política local de Torredembarra s’expliquen a Pensaments diversos 2. L’obra de Jordi Salvat recull diversos articles relacionats amb el consistori entre els anys 2011 i 2025. Aquest llibre serveix com a segona part de la recopilació que va fer el mateix autor fins a l’any 2010.

La nova publicació es recolza en articles de Salvat dels desapareguts mitjans Diari de la Torre i NotíciesTGN, així com de premsa nacional com el Diari Ara.

El llibre serveix com un relat del cas Massagué, ja que arranca amb les segones eleccions a les quals es presenta el candidat i passa per l’entrada de la Guàrdia Civil a l’Ajuntament, emportant-se alguns regidors detinguts. Salvat explica que aquest va ser «un moment de commoció» per la ciutadania torrenca.

A més, el llibre també explica la detenció de Daniel Massagueé i la dificultat per elegir un nou alcalde, així com els posteriors governs locals, amb la majoria absoluta d’Esquerra Republicana. Salvat destaca que «a la política local hi ha relacions entre persones més enllà de sigles», qüestió que, tal com apunta, «la distància de la resta de vida política».

El llibre es presentarà avui al castell de Torredembarra, escenari de molts dels fets recollits a la publicació. La presentació de la mà d’Antoni Batista, escriptor i periodista que també ha estat responsable del pròleg del llibre. Vale Pino, actual alcalde de Torredembarra, també ha escrit un pròleg.