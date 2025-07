Joan M. Sardà: «Geogràficament, la Pobla és dins l’Àrea Metropolitana, però no ens han convidat a entrar-hi»

Publicat per Creat: Actualitzat:

El mal estat de l’A-27 ha arribat al Congrés. S’han pronunciat com Ajuntament?

«Precisament vam fer un escrit al Congrés dels Diputats i ens vam adherir a una moció que demana arreglar aquesta carretera. El tram fins a la Pobla és el més malmès i som els primers afectats.».

Té esperances que es doni resposta?

«Segur que sí, és una carretera amb molt de trànsit i el seu estat suposa un perill pels conductors. Ara ja es veu que s’estan fent algunes intervencions, però cal una inversió gran».

Agafa força la idea de traslladar les mercaderies ferroviàries a l’interior, que pensa del projecte?

«Jo crec que no pot haver-hi ciutadans de primera i ciutadans de segona. Hi ha d’haver consens al territori i no es pot generar desigualtat».

Les alternatives que es plantegen generen desigualtat?

«L’expressió ‘mercaderies per l’interior’ té quelcom de classista, de tractar els ciutadans de l’interior com si fossin de segona classe, enviant allò que molesta a l’interior i deixant el que és agradable a la costa. Per això, cal ser molt curosos a l’hora de fer aquest traçat per l’interior i que no molesti als ciutadans dels municipis afectats. Allò que no és bo per a un ciutadà de la costa tampoc no ho és per a un de l’interior».

El tercer fil per la costa li sembla correcte?

«Crec que aquesta és una qüestió transitòria, no definitiva. Mentrestant s’està mirant el traçat per l’interior. Està molt bé que les mercaderies no passin per la costa, però no es pot passar tot als pobles industrials».

El tramvia tampoc arribarà aquí.

«Sí, sembla que tot s’ha plantejat a la costa, com la concepció de l’Àrea Metropolitana».

Troba a faltar estar a l’Àrea Metropolitana?

«Nosaltres geogràficament ja hi estem, però no ens han tingut en compte. Crec que aquesta no és una bona forma de començar. Als ajuntaments de l’entorn de la indústria química no ens han dit res».

Per què pensa que hi heu de ser?

«El complex petroquímic té una gran afluència de treballadors, llavors la mobilitat amb la resta de municipis és primordial».

Ho heu transmès a la Diputació?

«No, però ho plantegem. Hauríem de mirar d’anar a una amb el Morell, Vilallonga, Perafort i Puigdelfí. De totes maneres considerem que hauria d’haver sortit dels promotors».

Quina relació teniu aquests municipis?

«Tenim molt bona relació. Tenim molta proximitat i compartim el complex petroquímic».

Un complex que viurà moltes inversions, com rebeu aquests anuncis?

«La inversió de l’Ecoplanta va ser una gran notícia. És veritat que aquesta anirà al Morell, nosaltres haguéssim preferit el nostre poble clar, però en qualsevol cas suposa un gran pas endavant pel polígon. Això ens assegura que tindrem indústria per 50 anys més, no entrarem en decadència i encara creixerem. Creiem que és positiu per a tots».

La inversió pot cridar a més inversió?

«Sí, és evident. Aquest gest mostra que les següents inversions de Repsol i altres empreses poden venir aquí. En els anys vinents es veurà un canvi tecnològic i els avenços en la captura de CO2 Aquesta tecnologia, per la qual ja està apostant Repsol, consolida el polígon i permet que pugui créixer. Aquests són projectes de país i de territori».

Hi ha plans per fer créixer el parc d’habitatge públic?

«La Pobla no és un municipi tensionat. Aquí hi ha sól disponible per fer promocions i de moment sembla que està aturat. A més vam fer un estudi que va mostrar que hi ha 40 pisos a la venda».

El municipi està vivint una transformació urbana. Quin és l’estat de les obres d’avinguda Catalunya?

«Ara estem renovant la tercera fase, s’està modernitzant molt i és l’entrada principal del municipi. Ens estem encaminant a carrers de plataforma única, accessibles i atractius. Aviat renovarem un dels ponts de la via, per fer una vorera més ampla».

Quins són els pròxims projectes?

«Hi ha un projecte a punt per licitar aquest any que és la prolongació de la rambla. Tenim les expropiacions a punt ja. Així quedarà una gran avinguda tota renovada i amb una nova zona verda. La trama urbana del municipi quedarà molt potent, ha canviat molt».

També hi ha plans per renovar el complex Esportiu.

«Si, l’equipament ha quedat obsolet i petit, hi ha un pla director aprovat i presentat als veïns. Estem preparant una remodelació total, amb un equip més obert al municipi i ampliarem el pàrquing i l’skatepark. Dins ampliarem les zones de classes dirigides zones d’aigua i gimnàs. Creiem que és una aposta valenta perquè la població ho requereix. La idea és que aquest any tinguem el projecte redactat i llest per sortir a licitació. També ens servirà per revitalitzar l’entrada del municipi».

Aquest any heu engegat uns pressupostos participatius. Com ha anat?

«Hem rebut unes 22 propostes, ara estem fent el cribratge. Aviat sortiran els projectes a votació, esperem que al maig hi haurà unes 10 propostes».

És una participació alta per la mida del municipi.

«Sí, qualsevol acte que fem comptem amb moltíssima participació. Ens fa sentir molt orgullosos».