La veu, protagonista de la 8a Primavera Musical a Vistabella

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

La Primavera Musical a Vistabella, a la Secuita, arriba enguany a la seva vuitena edició. Ho farà del 10 de maig al 13 de juny amb una programació de cinc concerts dissenyada per «fer viatjar als espectadors a través d’una travessia sonora» amb la veu com a instrument protagonista. El cicle arrencarà amb The Deligthfull Pocket Company, que presentarà A la recerca de la Cambra d’Ambre, una combinació instrumental que pretén ser una reconstrucció d’aquesta sala a través d’una selecció d’obres de cambra del barroc mitjà centreeuropeu.

El 17 de maig serà el torn del quintet Sferi Vocal, que oferirà Dowland 400, un homenatge al compositor i llaütista anglès John Dowland, del qual es commemorarà el 400è aniversari de la seva mort el 2026. El concert explorarà la seva música i la dels seus contemporanis, com T. Morley i J. Willbye, a través de solos, duets i polifonies vocals. El 31 de maig, el contratenor Hugo Bolívar & Ensemble Leipzig 1723 convidaran el públic a participar en El Concurs de Leipzig, un espectacle que recrea el procés de selecció del nou director musical de l’Església de Sant Tomàs de Leipzig el 1723. A través d’un repertori de Telemann, Graupner i Bach, els assistents escoltaran sense conèixer l’autor de cada peça i votaran el seu candidat preferit.

El 7 de juny Maria Pujades i Edoardo Milanello presentaran El combat del somni, un recital que parteix de l’obra de Frederic Mompou inspirada en els poemes de Josep Janés. El festival es tancarà el 13 de juny, aquest cop a l’exterior de l’església, amb Metropolitan Union. El quartet, especialitzat en l’estil barbershop, presentarà Bachbershop, una actuació que trencarà les barreres entre el barroc i la música moderna, combinant pop, rock, soul i jazz amb la tradició vocal del segle XIX.

Íntim i consolidat

«La Primavera Musical a Vistabella va néixer amb l’objectiu de donar suport a la restauració de l’església modernista de Jujol. Aquesta rehabilitació ja s’ha completat, però el festival també s’ha consolidat, i té vida pròpia», va afirmar ahir Eudald Roca, alcalde de la Secuita, durant l’acte de presentació del cicle. Aquest, va recordar, té un aforament limitat a 150 localitats per concert, «fet que garanteix una experiència íntima en un espai reduït i acollidor, on el públic se sent gairebé tocat per la música». «Tots els concerts tenen aquest punt intimista. Aquest programa no s’ha dissenyat per agradar a les masses, sinó per apropar-se a l’oient», coincidia Marc Guerris, director artístic del certamen.

Les entrades es podran adquirir a partir del 7 d’abril a través del web oficial www.primaveramusicalvistabella.com. El preu per concert serà de 15 €, i l’abonament complet tindrà un cost de 60 €. Tots els concerts es faran a les 20.30 h a l’Església del Sagrat Cor, excepte el darrer, que serà a l’exterior a les 21.30 h.