El segell Salou Food Experience presenta nou propostes gastronòmiques per aquest 2025

Salou està decidit a fer una clara aposta per la «cultura gastronòmica» aquest 2025. Així ho detalla el subtítol de ‘Salou Food Experience’, el nou segell sota el qual el municipi ha presentat una agenda de nou esdeveniments durant tots els mesos.

El programa s’ha volgut vincular aquest any amb la programació de la capitalitat de la Cultura Catalana que ostenta Salou. Així ho detalla Hector Maiquez, regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Salou, qui explica que aquest calendari coincidirà amb «un any de grans previsions turístiques».

La guia gastronòmica inclou esdeveniments repartits durant tot l’any que busquen «ajudar a la desestacionalització», tal com detalla Maiquez.

De fet, dues de les jornades ja han començat, el Tasta Salou i les Jornades de l’Arròs, que tot just van arrancar el passat cap de setmana i s’allargarà fins al 13 d’abril, a les portes de la Setmana Santa.

Pel que fa al Tasta Salou, continuarà actiu tots els dijous fins al juny i es reprendrà d’octubre a desembre. A més cada últim dijous de cada mes hi haurà una edició amb platets dedicats a un producte.

Ja entrats en la temporada turística, del 23 al 25 de maig, tindrà lloc una nova edició del Sabor Salou - Street Food Market, una de les cites gastronòmiques més consolidades. Durant aquest cap de setmana els restauradors trauran les seves cuines al passeig Jaume I acompanyats de gastronomia música i activitats.

Noves fórmules

Durant l’estiu arribarà una de les novetats d’aquesta temporada, durant la celebració de 1194. Aquesta cita recorda la carta de població de Salou com un dels esdeveniments històrics més rellevants del municipi. Maiquez explica que aquest any han volgut afegir «un vessant gastronòmic» a aquesta efemèride. Per fer-ho, diferents cuiners recrearan com es menjava a Salou durant l’època de l’Imperi Romà al port natural de Salou.

Pere Granados, alcalde del municipi, destaca que «la carta de població incloïa la creació d’un mercat de queviures i els romans van plantar vinyes», reivindicant la història vinculada a la gastronomia que té la població.

Ja a la tardor arribarà una altra de les propostes reformulades, el GastroArt. Aquesta proposta, anteriorment coneguda com a GastroWine, portarà a la Torre Vella de Salou un esdeveniment que maridarà art contemporani i vi, afegint també la gastronomia en aquesta edició.

Pep Moreno, xef del restaurant Deliranto i president de l’AEH Salou, relata que es podrà veure com un artista pinta un quadre en directe durant tot el dia o crear un mural col·laboratiu. Per la seva part, Hector Maiquez avisa que «aquest esdeveniment pot ser una de les estrelles del calendari». Aquest s’havia vist interromput per causes com la Covid-19 o les reformes de la Torre Vella, però Moreno detalla que aquest any han «apostat» i compten amb el suport de diversos patrocinadors.

La darrera de les novetats també tindrà lloc a la tardor amb les primeres jornades al voltant de la cultura de l’oli que acollirà Salou. El certamen se celebrarà entre octubre i novembre a diferents localitzacions. Maiquez detalla que es disposarà d’«accions professionals i també activitats populars», com una gran festa al carrer. El regidor considera que aquesta iniciativa era «una assignatura pendent amb la DO Siurana i l’oli propi de Salou».

Calendari en creixement

El calendari gastronòmic es completa amb altres tres clàssics del municipi, les jornades del calamar al novembre, la ‘Salouween Street’ i el ‘Fem el vermut a Salou’ al desembre. Pep Moreno destaca que «quan vam començar aquesta iniciativa volíem fer deu jornades gastronòmiques», una fita que celebra tenir a tocar. El president també agraeix els diferents xefs que s’han sumat durant aquests anys.

En la mateixa línia, Pere Granados remarca «la qualitat i el compromís del sector local». «Els nostres xefs i restauradors són els millors ambaixadors i amb la seva passió contribueixen a consolidar Salou com a referent gastronòmic», apunta.