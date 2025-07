Salou inicia la recollida comercial porta a porta per millorar la sostenibilitat

La nova fase del sistema ha començat aquesta mateixa setmana i es desplegarà de forma progressiva per tot el municipi.Ajuntament Salou

L’Ajuntament de Salou ha posat en marxa aquesta setmana la primera fase del nou sistema de recollida de residus comercials porta a porta adreçat al sector d'hotels, restaurants i cafeteries. Aquesta acció té com a objectiu millorar l’eficiència en la gestió dels residus comercials.

La primera fase es desplegarà als carrers perifèrics al carrer Carles Buïgas —com Saragossa, Colón, Barbastre o Bilbao—, així com a la plaça Venus i a establiments concrets del carrer València. En els pròxims anys, el sistema s’estendrà progressivament a la resta del municipi.

L’Ajuntament ha iniciat una campanya informativa per explicar als establiments implicats el funcionament del nou model, amb el repartiment d’un tríptic i, pròximament, la distribució dels bujols per a les fraccions de rebuig i orgànica. Els envasos es lliuraran en sacs semitransparents i el cartró es continuarà recollint plegat, com fins ara.

El sistema inclou tecnologia d’identificació amb TAG-RFID, que permetrà conèixer la procedència dels residus i avaluar el grau de participació de cada establiment. Aquesta eina de control facilitarà la millora contínua del servei i optimitzarà la gestió municipal dels residus comercials.

La recollida es farà entre 5 i 7 dies a la setmana, segons el calendari i la temporada, i els comerços hauran de dipositar el cubell davant del seu establiment com a màxim 30 minuts abans de l’hora fixada. Un cop buits, els bujols s’hauran de retirar de la via pública.

D'acord amb el regidor de Gestió de Residus Urbans, Sebastià Domínguez, el nou sistema busca augmentar la recollida selectiva, reduir la fracció resta i millorar la qualitat dels materials recollits, evitant alhora la saturació dels contenidors de carrer.

L’Ajuntament subratlla que el canvi només suposa un petit ajust d’hàbits, però amb grans beneficis per al medi ambient i la imatge del municipi.