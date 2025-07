Detenen a Salou tres homes per fer de muler bancari mitjançant criptomonedes

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Salou van detenir dimecres tres homes, dos de 19 anys i un de 21 anys, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i estafes bancàries. Concretament, haurien utilitzat targetes bancàries de terceres persones i haurien aconseguit treure diners que després van convertir en criptomonedes.

Els fets van tenir lloc a Salou quan una patrulla del Grup de Delinqüència Urbana va observar que en un caixer automàtic hi havia un home vestit amb caputxa operant en un caixer automàtic amb actitud d’alerta.

Davant la possibilitat que volgués amagar la seva identitat mentre feia ús del caixer, els mossos van fer un seguiment discret. L’home, en acabar l’operació al caixer, va marxar ràpidament fins al carrer del Nord on l’esperava un vehicle en marxa amb dos ocupants.

Ràpidament, els agents amb suport d’una patrulla uniformada van aturar el vehicle i van identificar els tres ocupants per esclarir si l’operació realitzada al caixer era legal o s’acabava de cometre algun il·lícit.

En tot moment, tan l’home que havia fet l’operació al caixer com els seus acompanyants no van voler explicar com havia fet l’operació, ni amb quin mitjà i van donar diverses excuses sobre com havia fet el reintegrament.

Davant d’això, els mossos van escorcollar els tres homes a qui els van trobar 1.135 euros, 1.245 euros i 450 euros, respectivament. Els homes tampoc van donar cap explicació sobre la procedència legítima dels diners ni informació bancària. A més, van dificultar en tot moment l’actuació policial.

En l’escorcoll del vehicle es agents van localitzar, repartits per diversos llocs: 17 cupons de criptomonedes (amb valors entre els 25 i els 500 euros cadascú); 4 factures de compra de criptomonedes per un valor de 2.500 euros a nom d’un dels tres homes però amb una targeta bancària d’una altra persona; 10 tiquets bescanviables per criptomonedes per valor total de 2.500 euros comprats amb una targeta d’una altra persona; uns auriculars valorats en 579 euros; i una targeta bancària a nom d’un tercer.

Finalment, els mossos també els van intervenir set telèfons mòbils amb els que els tres homes haurien realitzat les operacions amb criptomonedes.

Per tot plegat, van quedar detinguts per estafes bancàries i també per pertinença a grup criminal ja que es va poder constatar que els tres tenien tasques diferenciades a l’hora de fer les accions per comprar i obtenir criptomonedes a partir de diners defraudats per ells o altres persones. És a dir, feien de muler bancari amb l’afegit de convertir els diners de procedència il·lícita en monedes digitals i així fer més opac el blanqueig.

Els tres detinguts van passar dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.