Vila-seca aprova la cessió de sòl municipal a la Generalitat per impulsar habitatge públic

El ple de l’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat per unanimitat la proposta presentada per Vila-seca en Comú per cedir sòl municipal a la Generalitat amb l’objectiu de facilitar la construcció d’habitatge públic assequible. Aquesta decisió respon a la necessitat de reforçar les polítiques d’habitatge al municipi i garantir opcions accessibles per a la ciutadania.

La iniciativa s’emmarca en el pla anunciat per la Generalitat per edificar 10.000 nous habitatges públics a Catalunya i suposa un pas endavant en el compromís local amb l’accés a l’habitatge. Tot i que l'Ajuntament de Vila-seca no es va acollir a la primera convocatòria de cessió de sòl impulsada pel Govern, amb l’aprovació d’aquesta moció tindrà l’oportunitat de presentar-se a la segona convocatòria prevista per al 2025.

La moció aprovada estableix criteris específics, com la prioritat d’accés per a col·lectius vulnerables i la condició d’un empadronament mínim de 10 anys a Vila-seca per accedir als futurs habitatges. Així mateix, el ple insta la Generalitat i el Govern de l’Estat a realitzar els canvis legislatius necessaris per garantir aquesta prioritat de residència.

El text aprovat també inclou un sisè acord que assegura la participació ciutadana en el procés de planificació i desenvolupament dels habitatges, amb l’objectiu de fomentar la transparència i el debat sobre la seva ubicació i característiques.

A més, el setè acord insta la Generalitat a destinar com a mínim el 25% del tram comú i del tram opcional de l’impost sobre les estades turístiques directament als municipis que el generen, amb la finalitat de reforçar les polítiques d’habitatge i altres serveis socials.

Des de Vila-seca en Comú, es valora positivament l’aprovació d’aquesta proposta i s’insta l’Ajuntament i la Generalitat a agilitzar els tràmits per fer-la efectiva. Núria Miret, portaveu de Vila-seca en Comú ha assegurat que «l’aprovació d’aquesta moció per unanimitat és un pas decisiu per garantir que Vila-seca participi activament en la construcció d’habitatge públic. Ara és moment de traduir aquest acord en accions concretes, cedint el sòl i impulsant la seva urbanització. Continuarem treballant perquè aquesta proposta es converteixi en una realitat per a les persones que més ho necessiten».