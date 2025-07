Torredembarra tornarà a valorar les ofertes per a l'adjudicació del contracte de recollida de residus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Torredembarra tornarà a valorar les ofertes per a l'adjudicació del servei públic de recollida i transport de residus després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic hagi estimat parcialment el recurs especial presentat per Prezero, l’altra empresa que es va presentar a la licitació, contra l'adjudicació inicial a Urbaser S.A.

El ple ordinari del 17 de febrer de 2025 va aprovar l’adjudicació del contracte del servei per un import de 27.490.573,41 € (IVA inclòs) i una durada de vuit anys a l’empresa Urbaser S.A. A més, es va adjudicar la plataforma de control de qualitat del servei per un import de 45.375 € (IVA inclòs) i una durada de quatre anys a Boreal Information Technology S.L. Aquest nou contracte està finançat amb fons Next Generation EU.

A causa del recurs interposat per Prezero i la resolució del Tribunal del passat 26 de març, l'Ajuntament procedirà a retrotraure el procés d’adjudicació al moment de valoració de les propostes. El nou informe de valoració tornarà a ser elaborat per l’empresa consultora que va assessorar en la redacció dels plecs i el procés de licitació i haurà de ser validat pel tècnic municipal, donada la complexitat del procediment.

El regidor de Residus i Neteja Viària, Raúl García, ha explicat que «l'acceptació parcial del recurs respon a una qüestió tècnica que sovint es dona en procediments d’aquesta naturalesa. L'important és garantir que el procés es resolgui correctament, assegurant que l'adjudicació final es faci amb totes les garanties, independentment de quina sigui l'empresa adjudicatària».

Es preveu que el ple ordinari d’abril es doni per assabentat de la resolució del Tribunal, s’anul·li l’acord d’adjudicació i es procedeixi a una nova valoració de les ofertes. L'objectiu de l'Ajuntament és poder adjudicar novament el servei en el ple del mes de juny.