Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit en un incendi en un aparcament subterrani de Salou. En el servei hi han treballat cinc dotacions de Bombers que s'han desplaçat fins al número 24 del carrer Barcelona de la capital de la Costa Daurada. L'avís el van rebre a les 03.18 hores.

El foc s'ha produït en un aparcament i ha afectat completament dos turismes i una moto. L'incendi va afectar, parcialment, 18 turismes més i nou motocicletes. El fum ha afectat les escales dels pisos superiors i han procedir a la seva revisió i ventilació.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha acudit al lloc amb quatre dotacions per atendre cinc persones que han resultat afectades per inhalació de fum. Dues dones ha resultat ferides lleus, les quals han estat traslladades al CUAP de Salou. Les altres tres persones han resultat donades d'alta in situ.