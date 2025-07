Salou habilitarà 1.315 noves places d'aparcament regulat aquest estiu

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Salou ampliarà aquest estiu el servei de zona blava amb 1.315 noves places d’estacionament regulat, que se sumaran a les 3.434 ja existents, arribant a un total de 4.749 places distribuïdes pel municipi.

Segons el consistori, la mesura busca afavorir la rotació de vehicles i facilitar l’aparcament a residents i visitants, especialment en zones de gran afluència turística com el Cap Salou, l’entorn del carrer Carles Buïgas, la C-31B i el carrer Nord.

Els nous espais d’aparcament regulat es distribuiran en una trentena de carrers, entre els quals hi ha Serafí Pitarra, Pompeu Fabra, Viladomat, Priorat, Logronyo, Joanot Martorell, Bosc de la Montserrada, Camí del Racó, la Cella, les Dunes, Donzell Marí, Farola, Replanells, Torre Alta, l’Ermitanet, Faralló, Pla del Maset, plaça de les Palmeres, plaça del Racó, Punta del Cavall, Brussel·les, Torrassa i Almogàvers, entre d’altres.

Per gestionar aquest increment de places, s’instal·laran 177 nous parquímetres, 140 dels quals ja han estat adquirits amb una inversió de 770.000 euros. Els dispositius incorporaran tecnologia com panells solars, pagament amb targeta i mòbil, lectors de codis QR i sistemes adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. També s’ha licitat el lloguer de 37 parquímetres addicionals per cobrir la demanda durant la temporada alta.

El regidor de Mobilitat, Sebastà Domínguez, destaca que amb aquesta ampliació, les places de zona blava han augmentat un 68% en dos anys. L’Ajuntament defensa que la mesura contribuirà a una millor gestió de l’espai públic i a la convivència entre vianants, vehicles i comerç local.