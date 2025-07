Torredembarra millorarà els accessos al futur CAP

Imatge de les afectacions al trànsit per les obres als accessos del CAP.Anna F. - Aj. Torredembarra

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Han començat les obres de reurbanització de l’antiga carretera de la Riera, una actuació clau per millorar els accessos al futur Centre d’Atenció Primària (CAP). Aquestes obres han estat adjudicades a l’empresa Serveis i Manteniments Servial, SL per un import de 414.409,92 euros i tenen un termini d’execució previst de cinc mesos i tres setmanes.

L’obra es finança amb una subvenció nominativa de 150.000 euros de la Diputació de Tarragona i una altra subvenció de 300.000 euros dels fons Next Generation per a l’execució de projectes dins la línia destinada a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha comentat que «amb aquesta reurbanització, no només millorem els accessos al nou centre sanitari, sinó que també guanyem espais més amables per als vianants i els ciclistes, fent de la nostra vila un entorn més sostenible. Som conscients que les obres poden generar algunes molèsties, però demanem comprensió i paciència, ja que es tracta d’una millora essencial per al benestar de tothom».

El trànsit es veurà afectat, però es garantirà la circulació. Primer s’actuarà al tram de la T-214 prop del cementiri i després al del carrer Riera de Gaià. En sentit nord, caldrà canviar de sentit a la rotonda de la benzinera. Es mantindrà un carril per sentit amb amplada reduïda i es crearà un carril provisional pel nord a l’aparcament de la Zona Esportiva, reduint espai d’estacionament. L’obra es farà en 2 fases i durant l’asfaltatge hi haurà restriccions coordinades. La senyalització serà adequada i la Policia Local gestionarà desviaments.