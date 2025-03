Salou modifica el contracte de la brossa amb 14 milions per intensificar el servei

Equips de neteja després del Cós Blanc, un dels actes on es reforçarà el servei.Ajuntament de Salou

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou va aprovar ahir l’ampliació del contracte de neteja viària, formalitzat ara fa un any amb l’empresa GBI Paprec. Segons explica el regidor de Neteja Viària, Sebastià Domínguez, aquesta modificació respon «l’adaptació del contracte a les necessitats reals del municipi».

En aquest sentit, apunta que els principals factors de canvi han estat la «desestacionalització del turisme» i el creixement de promocions urbanístiques com les de Barenys o els Emprius. El pressupost d’aquesta modificació representa un cost anual de prop d’1,3 milions d’euros, cosa que implica un total de 14,4 milions pels 11 anys de durada restant del contracte.

El nou plec contempla aspectes com un augment de la freqüència al camí de Ronda i la zona de Barenys o un nou servei de neteja al sector Emprius. Domínguez destaca que la zona entre PortAventura i la nova estació d’Adif era gestionada abans pel Consorci Turístic i Recreatiu de Salou i Vila-seca (CTR). La recepció d’aquests terrenys per part de l’Ajuntament s’ha donat després de la redacció del contracte original.

D’altra banda, també es comptarà amb dues noves escombradores de grans dimensions i una hidronetejadora per reforçar la neteja amb aigua a pressió. Part del nou personal contractat formarà part d’una nova brigada d’intervenció ràpida, a més es contractarà un nou supervisor.

També es reforçarà el buidatge i la instal·lació de papereres, especialment en la temporada alta. La recollida de contenidors triplicarà el seu servei passant també al matí i a la tarda. A part, també s’incrementarà el període de recollida porta a porta del sector hoteler. Finalment, el nou contracte també preveu nous recursos de neteja durant la celebració del Cós Blanc i un increment del servei al sector de CAP Salou amb nous serveis d’escombrat.

Amb tot, el regidor confia que aquest nou plec sigui capaç de «consolidar un sistema de residus eficaç, responsable i de qualitat». Durant el ple, Pere Granados, alcalde de Salou, també va destacar que aquest serveix «el gaudeixen més de dos milions de persones», en referència als visitants, tot i que «només ho paguen els ciutadans».

L’oposició critica el canvi

El nou plec va tirar endavant gràcies als vots favorables del govern municipal, però va comptar amb la negativa dels grups del PP i Vox. Mario Garcia, portaveu del PP, apunta que les circumstàncies que han obligat a modificar el contracte «es podrien haver previst».

En aquest sentit, apunta que qüestions com el creixement turístic i demogràfic, l’afectació dels arbres o l’impuls al camí de ronda haurien d’haver estat reflectides al plec original. A banda, el regidor popular qüestiona «fins a on es pot modificar el contracte», afirmant que «aquest servei no pot estar sotmès a canvis constants».

En resposta, Sebastià Domínguez va recalcar que «el contracte va estar dos anys paralitzat pels diferents recursos», de manera que «la situació actual és molt diferent d’aquella». A més, el regidor assegura que el plec original «contempla aquests canvis davant de qüestions d'increment de l’activitat turística».