PortAventura World celebra el seu aniversari regalant entrades a qui compleixi 30 anys

Aquest 2025 PortAventura World celebra el seu 30è aniversari i ha decidit compartir la seva alegria amb una campanya única dedicada especialment als qui comparteixen aquesta xifra tan especial: aquells que també compleixen 30 anys aquest mateix any.

Amb el lema Els 30 arriben amb una entrada sota el braç, el parc temàtic de la Costa Daurada regala entrades gratuïtes a les persones nascudes en 1995. Els qui compleixin aquesta especial condició i s'inscriguin entre el 27 de març i el 27 d'abril en la pàgina oficial de PortAventura podran gaudir gratuïtament de PortAventura Park. I com els millors moments mereixen ser compartits, cada beneficiari rebrà a més a més tres descomptes del 50% per a convidar als seus familiars o amics.

A més, perquè ningú es perdi aquesta celebració, tots aquells que no compleixin 30 anys, però desitgin unir-se a la festa, podran beneficiar-se del descompte exclusiu del 35% en les seves entrades.

Per a inaugurar el seu gran aniversari, PortAventura World ha posat en marxa un autobús molt especial que recorrerà els carrers més emblemàtics de Barcelona, transmeten l'alegria i l'il·lusió que aquest aniversari mereix. L'autobús, símbol de tres dècades d'aventures inoblidables, continuarà el seu recorregut per altres ciutats d'Espanya, com Madrid, València i Saragossa, fent partícips a milers de persones d'aquesta especial celebració.

Imatge del bus de PortAventura World a Barcelona.Cedida

Després de tres dècades de somnis complerts i diversió compartida, el resort continua amb el seu compromís de crear experiències úniques, convidant tothom a celebrar el seu aniversari.