Salou suspèn temporalment les noves llicències per a supermercats 24 hores

Imatge d'un supermercat situat a la Via Roma de Salou.Google Maps

L'Ajuntament de Salou ha suspès temporalment l'atorgament de noves llicències d'activitat a supermercats 24 hores. El consistori ha assegurat que ha rebut un «elevat volum de sol·licituds» i que la voluntat és «regular millor aquest model comercial dins el municipi». En concret la mesura afecta els establiments de comerç al detall no especialitzats amb predomini de productes alimentaris, begudes i articles diversos.

L'ajuntament ha afirmat que «treballa per introduir canvis dins del Pla Especial de Comerç» que inclou, entre altres, «criteris sobre distàncies mínimes entre determinats establiments similars». El termini màxim per fer aquestes modificacions és d'un any.

La suspensió de llicències afecta els nous establiments de fins a 800 metres quadrats que es vulguin engegar, i també se suspèn l'atorgament de llicències d'obres dels locals per als comerços que vulguin començar l'activitat. Les peticions que s'hagin fet abans de l'anunci municipal se seguiran tramitant.

La mesura adoptada per l'executiu local no afecta altres tipus de comerç, com ara botigues de roba, carnisseries o sabateries i en general comerç al detall especialitzat, els quals poden tramitar l'activitat amb normalitat.